Desde el pasado lunes en horas de la tarde, cientos de pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales comenzaron a llegar a los alrededores de las entidades bancarias para hacer su cola y así poder cobrar este martes su mensualidad correspondiente a junio, más los retroactivos.

Como se recordará, por decisión de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, este primer día de pago corresponde a los ciudadanos cuyas cédulas de identidad terminan en 0, 5,6 9.

Los bancos en su mayoría se apreciaron este martes más abarrotados de cliente que de costumbre. No solo porque estaban pagando las pensiones, sino porque el pasado lunes no hubo actividad bancaria.

Algunos pensionados llevaron bancos plegables, para hacer menos pesada la espera, pero quienes no tomaron esta previsión, no tenían otra opción sentarse en las aceras o en el piso. Debido a la edad, pocos podían mantenerse de pie esperando más de ocho horas para poder ingresar a la entidad bancaria.

Mirna viuda de Ulloa estaba sentada en el piso de la entrada del centro comercial Profesional Avenida Bolívar. Tenía por delante unas 20 personas, más la que estaban haciendo cola dentro del banco frente a las taquillas. “Me senté porque no aguanto más. Mi hijo me dejó a las cinco de la madrugada y mire lo que me falta”.

A Olga de Camacho le corresponde cobrar el jueves, pero tenía seis horas haciéndole la cola a su hermana que está enferma. “Me tuve que sentar porque sino las enfermas vamos a ser las dos. Yo necesito estar bien para el jueves”.

El comentario generalizado en las colas estaba relacionado con la necesidad de obtener el dinero en efectivo, para que la pensión pudiera rendir algo. La tarjeta de débito simbolizaba la posibilidad de no desgastarse haciendo cola en los bancos, pero ya no tiene sentido utilizarlas.

Un kilo de azúcar lo venden hasta en 340 mil bolívares con tarjeta, y en efectivo 130 mil. Un cartón de huevo llega a costar hasta un millón 300 mil bolívares, pero llevando los billetes lo venden en 520 mil bolívares. Este ahorro significativo, es lo que obliga a la mayoría de los pensionados a hacer colas por horas para obtener el efectivo.

En las colas algunos benefiarios aseguraban que los dos millones 600 mil bolívares que recibirían, los usarían para comprar la pastilla de la tensión que subió de precio.