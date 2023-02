Para el doctor Humberto Narváez, quien va a ser sometido a una intervención quirúrgica, se requiere de donante de sangre con urgencia.

El anestesiólogo de 65 años, amerita de un ByPass Coronario, cuya intervención fue programada para este viernes, pero para llevarla a cabo se necesita de donantes de sangre O Rh positivo, O Rh negativo, A Rh positivo y A Rh negativo.

Quienes deseen donar pueden presentarse este jueves 2, antes de las 9:00 am, al Banco de Sangre del Centro Policlínico Valencia, de la urbanización La Viña.

Los donantes tienen que haber desayunado, tener entre 18 y 55 años, si es mujer; menos de 60, si es hombre. No debe pesar menos de 50 kilos, no estar menstruando ni amamantando, no haber sido operado recientemente, no haber ingerido licor la noche anterior, y no haber sido diagnosticado con hipertensión, hepatitis ni diabetes, entre otras enfermedades.