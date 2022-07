Tiziana Polesel, presidenta de Consecomercio, resaltó que para hablar de un gobierno digital, primero se necesita de notarías digitales, de factura digital y muy importante de conectividad eficiente, sin esto, no hay economía digital.

El sector comercio requiere justamente de poder adaptarse a esos nuevos tiempos, a la tecnología y a todo lo que implica el cambio incluso mental de asumir un modelo de negocio, agregó.

Polesel señaló que la tecnología es generalmente muy buena y muy positiva, pero también ha facilitado la informalidad, lo cual es un gran problema para el sector de comercio y de servicios. reseña Fedecámaras Radio.

Explicó que años atrás el negocio informal tenía que colocar sus productos en la calle para poder vender, en estos momentos solo necesita de un dispositivo para ingresar al mundo comercial sin siquiera estar registrado, sin pagar impuestos y además compite de manera desleal con quien también digitalmente sí cumplen con los requisitos de la formalidad.

La gremialista manifestó que existe una profunda desigualdad en el comercio y hay que tenerlo presente.

Indicó que todos los estados del país tienen problemas de voracidad fiscal, problemas de combustible, problemas de conectividad que de alguna manera encarece el precio de los productos.

“Nosotros vemos que mientras hay comercios que hacen unos esfuerzos extraordinarios por mantenerse abiertos, hacen esfuerzos extraordinarios por seguir en el mercado, de pronto les surge un competidor al lado que no paga tasas, no paga tributos, no está registrado, está en la absoluta informalidad, no emite facturas y se le genera una competencia desleal”

Polesel hace un llamado a la informalidad para que su objetivo sea la formalidad ya sin esto no pueden registrar su marca, no pueden aspirar a crecer y generan empleos ni sueldos de calidad.

“La formalidad, la reinstitucionalización es un camino para que mejore los ingresos de los venezolanos, porque si todas las empresas pasan al plano formal, primero va a haber competencia leal y además va a haber una mejoría en la calidad de vida. Si nosotros no cerramos la economía informal, no nos blindamos en contra de la economía informal esa desigualdad se va a profundizar cada vez más”

La presidenta de Consecomercio destacó que desde los gremios deben seguir haciendo presión para la simplificación de los trámites, para que los impuestos sean racionales y para que se puedan respetar.

Información de Fedecámaras Radio