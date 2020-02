La cinta surcoreana “Parasite”, del cineasta Bong Joon-ho, dio hoy la sorpresa al llevarse el Óscar a la mejor película, con lo que se convirtió en el primer filme en un idioma diferente al inglés en coronarse con el gran reconocimiento en la gala de la Academia de Hollywood.

La película obtuvo cuatro premios, entre ellos los de mejor película y mejor película internacional, que la situaron por delante de la otra favorita, “1917”, que ganó tres estatuillas.

Ganadores del Óscar

Mejor película:

“Parasite”, de Bong Joon-ho.

– Mejor actriz:

Renée Zellweger (“Judy”).

– Mejor actor:

Joaquin Phoenix (“Joker”).

– Mejor actriz de reparto:

Laura Dern (“Marriage Story”).

– Mejor actor de reparto:

Brad Pitt (“Once Upon a Time… in Hollywood”).

– Mejor dirección:

Bong Joon-ho (“Parasite”).

– Mejor guion original:

“Parasite” (Bong Joon Ho y Han Jin Won).

– Mejor guion adaptado:

“Jojo Rabbit” (Taika Waititi).

– Mejor película de animación:

“Toy Story 4”, de Josh Cooley.

– Mejor película internacional:

“Parasite”, de Bong Joon-ho (Corea del Sur).

– Mejor montaje:

“Ford v Ferrari” (Michael McCusker y Andrew Buckland).

– Mejor fotografía:

“1917” (Roger Deakins).

– Mejor diseño de vestuario:

“Little Women” (Jacqueline Durran).

– Mejor maquillaje y peluquería:

“Bombshell” (Kazu Hiro, Anne Morgan, Vivian Baker).

– Mejor banda sonora:

“Joker” (Hildur Guðnadóttir).

– Mejor canción original:

“(I’m Gonna) Love Me Again”, de Elton John y Bernie Taupin (“Rocketman”).

– Mejor diseño de producción:

“Once Upon a Time… in Hollywood” (Barbara Ling y Nancy Haigh).

– Mejor mezcla de sonido:

“1917” (Mark Taylor y Stuart Wilson).

– Mejor edición de sonido:

“Ford v Ferrari” (Donald Sylvester).

– Mejores efectos visuales:

“1917” (Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones y Elliot Newman).

– Mejor documental:

“American Factory”, de Steven Bognar y Julia Reichert.

– Mejor cortometraje documental:

“Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)”.

– Mejor cortometraje de animación:

“Hair Love”.

– Mejor cortometraje de acción real:

“The Neighbors’ Window”.