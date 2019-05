En esta nueva, y quizás definitiva, crisis política, la dictadura venezolana se vuelve a atornillar en su trinchera. Reprime a sangre y fuego y asesina a civiles desarmados. Usa a los hampones que tiene a la mano para agredir a la gente, a la vez que se arrima a las faldas de los asesores cubanos y rusos pidiendo consejo para salir del ahogo. Como siempre, los asesores le dicen que aguante el chaparrón a fuerza de balas, arrestos y torturas. Y los mismos asesores –que para eso le pagan, no faltaba más- también balean, torturan y de paso protegen a los jerarcas. Sin embargo, acercando la vista entre el humo y las agresiones, parece que el libreto oficial ya no alcanza. Se está quedando corto, como gastado. La rabia de la gente es muy intensa, el apoyo internacional muy amplio y el chavismo luce agrietado y fuera de foco. Las trincheras se derrumban, y están por tragarse a sus ocupantes si es que no salen a tiempo.

Ya se sabe que un nutrido grupo de altos funcionarios del chavismo, militares y civiles, estuvieron negociando su salvación personal con la condición de ayudar a la salida de del régimen. Y aunque no cumplieron –por ahora- lo que acordaron con los gringos, y sabrá uno con quién más, los imagino al lado de la raya de salida para cuando llamen al abandono del poder rojo. “Apagaron los celulares”, dice Elliott Abrams con mucho de sarcasmo, pero los pies de los potenciales desertores siguen entre las aguas de los dos gobiernos, el legítimo y el usurpado. Es de todos conocida la escasa lealtad de militares y chavistas cuando la situación se complica: veleta en mano, midiendo la dirección del viento y atento a las declaraciones de Trump o del jefe del Comando Sur; y viendo de reojo al cubano que tiene al lado para percibir el primer signo de que está haciendo la maleta.

El régimen trata de dar señales de fuerza, pero las costuras se ven por todas partes. El que fue preso mayor de los rojos, Leopoldo López, se quitó los ganchos –liberado, dicho sea de paso, por la misma gente que lo custodiaba- y cuenta cómo militares de todos los rangos iban a su casa a expresar su descontento. La gente corretea a los colectivos del hampa oficial. Vladimir Padrino dice que trataron de comprarlo, mientras Maduro lo mira con una expresión que mezcla odio y terror. Del exterior llegan las amenazas y las sanciones más variadas. Además, y como guinda del pastel, sigue estando claro que no se atreven contra Guaidó.

Desde enero a esta fecha se le han ido arrancando jirones al vestido del dictador. Al principio salían algunos hilos; después, pedacitos de tela; hoy empiezan a notarse los huecos y se le ve la piel erizada ¿Estará echada la suerte? Parece que sí.