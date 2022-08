Más de 700 familias resultaron afectadas en diversos estados del país, tras el paso de la onda tropical número 27 por el centro y occidente del territorio nacional, según lo informó el ministro de interior y justicia, Remigio Ceballos Hichazo.

Zonas de Puerto Maya tanto del lado de La Guaira como del estado Aragua, Ocumare de la Costa también en Aragua y el Sur del Lago en el estado Zulia, han sido impactadas fuertemente por la crecida de ríos y quebradas, tras los intensos aguaceros de los últimos días.

Sin vialidad y servicios quedó Puerto Maya en Aragua

Incomunicada por vía terrestre quedó la población de Puerto Maya, del municipio Tovar en el estado Aragua, luego que las lluvias del miércoles ocasionaron el desbordamiento de al menos tres ríos e inundaciones de viviendas.

Según el reporte y evaluación de daños que realizó la Cruz Roja de Aragua, un total de 79 viviendas e igual número de familias, además de 289 personas afectadas, es el saldo que dejaron las lluvias en la comunidad limítrofe con el Litoral Central.

Los socorristas indicaron además que tres instituciones educativas y cuatro comercios, también resultaron afectados por el deslave, que además causó severos daños al puente peatonal que comunica a Puerto Maya con el sector Veguita de Carayaca (La Guaira), por lo que urge su rehabilitación.

Evaluadores concluyeron, que el río Maya requiere un estudio de geotecnia para profundizar la cota y la rectificación de meandros, que permitan reducir los niveles de impacto en las viviendas ubicadas en la granja protectora de la cuenca.

La primera avanzada de socorristas de la Cruz Roja, liderados por Armando Pérez Director de Socorro de la organización en Aragua, determinó que un deslave habría inundado seriamente a varias viviendas de la zona, y afectó severamente la vialidad que conecta a Puerto Maya con la Colonia Tovar.

Lo que se sabe hasta el momento, es que Puerto Maya, además, no cuenta con agua potable pues las tuberías fueron arrasadas por las aguas del río y 70% de la comunidad no cuenta con servicio eléctrico, amén de la falta de comunicación telefónica. Un helicóptero de Corpoelec Aragua sobrevoló la zona para evaluar los daños del tendido eléctrico. Aún no se tiene reporte de la compañía eléctrica.