La Asociación de la Crítica de Los Ángeles (LAFCA por sus siglas en inglés) premió este sábado a los españoles Penélope Cruz y Alberto Iglesias como mejor actriz y mejor banda sonora por su trabajo en «Madres Paralelas», de Pedro Almodóvar.

Con este galardón, que se suma a la Copa Volpi del Festival de Venecia, la actriz española se situará con fuerza entre las aspirantes a recibir una nominación al Óscar a la mejor actriz, aunque la Academia de Hollywood no anunciará sus candidatos hasta febrero de 2022 Además, el músico Alberto Iglesias subraya su condición de favorito en la temporada de premios.

Por su parte, la crítica cinematográfica de Los Ángeles -que nombra a un ganador ya un finalista en todas sus categorías- premió como mejor película a la japonesa «Drive My Car», basada en un cuento de Haruki Murakami, y dejó como finalista a «El poder del perro».

Sin embargo, en dirección invirtió el resultado y nombró a Jane Campion como mejor directora por «The Power of the Dog», mientras que Ryusuke Hamaguchi fue el finalista por «Drive My Car».

Simon Rex se llevó el galardón al mejor actor protagonista por «Red Rocket» y Benedict Cumberbatch («El poder del perro») quedó finalista.

En la categoría femenina, Cruz se impuso a la noruega Renate Reinsve por “La peor persona del mundo”.

La estadounidense de origen puertorriqueño Ariana DeBose triunfó como actriz secundaria por «West Side Story» y en el apartado masculino hubo empate entre Kodi Smit-McPhee («El poder del perro») y Vincent Lindon («Titane»).

La próxima cita en el circuito de premios cinematográfico será el martes, cuando la Academia de Hollywood anuncie la lista de precandidatos («shortlists») en varias categorías, entre ellas la de mejor película internacional.

EFE