Primero que nada quiero darle gracias a Dios a mi virgen del Rosario a mis padres a mi abuela a mi hermano a mi amada esposa @kristelescobar por ser ese motor en mi vida te amo, a mi hijo Alejandro por ser el mejor premio de mi vida . A toda mi familia en venezuela y aquí en EEUU por confiar y apoyarme siempre . A mi casa @mundohispanico por confiar en mi trabajo. A mi jefa @itsmariaalejandrabastidas a mis compás y hermanos @diegosilvaace @mmartinezatl porque juntos hacemos un súper team. Gracias a todos mis amigos por sus felicitaciones . Este premio es para todos ustedes para mi querida venezuela y sobre todo para mi amada Cabimas ♥️ #emmy #periodismo #venezuela #cabimas #cabimero