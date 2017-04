Un grupo de periodistas y artistas envió el pasado miércoles una carta al Gobernador del estado Lara, Henri Falcón, en rechazo a la actitud que ha asumido la Policía de la entidad.

Según el texto los funcionarios no combaten las acciones de colectivos armados que han amedrentado a los manifestaciones durante las protestas que ha convocado la oposición. Exigen respeto a la “lucha asumida por el pueblo venezolano”.

A continuación la carta:

Gobernador Falcón:

En horas del mediodía de este 12 de abril, muchos quedamos impactados al escuchar sus declaraciones en las que hizo referencia a los últimos hechos violentos registrados en la ciudad de Barquisimeto”

Aunque aseguró que estábamos al borde de una preguerra e hizo un llamado de atención a la situación en Lara, evadió la pregunta de un reportero cuando le consultó por qué Polilara, policía de su jurisdicción, no combatía la acción de los colectivos armados pro gobierno” y su respuesta fue que estaban haciendo inteligencia sobre los individuos, evadiendo así la pregunta que se hacen todos los barquisimetanos, de cómo es que unos antisociales se trasladan con plena tranquilidad por la ciudad disparando, ingresando de forma violenta a residencias privadas, amedrentando -golpeando a quien desea manifestar”.

Respetuosamente le preguntamos, Gobernador: ¿de qué lado de la historia está se es demócrata o no, o se es comandante de la policía de un estado – se le garantiza seguridad a sus ciudadanos, o se es cómplice de un grupo de hampones que se moviliza con total impunidad en las calles”.

Nos llama la atención que durante la rueda de prensa usted usara términos como: que un gobernador no puede estar en esos bochinches” ¿a qué se refería con bochinches?, ¿a la lucha que han asumido venezolanos cansados de pasar hambre por rescatar su democracia?, respete a los larenses – demuestre firmeza ante lo que está mal”

Una bala perdida de estos antisociales puede acabar la vida de algún inocente”. En las redes son muchos los mensajes sobre la no actuación de Polilara, entre ellos, el de Ana Karina Añez, ex miss Venezuela, una larense, quien escribió sobre la Policía de Lara: ayer nos cansamos de llamarlos por diferentes vías, ni siquiera señales de humo, pero para pedir votos y apoyo si son expertos” Ayer me terminé de decepcionar de muchos

“Señor Gobernador, le pedimos firmeza para combatir a esos grupos delincuenciales que intentan amedrentar a un pueblo con muchas ganas de expresarse – lograr un cambio pacífico, democrático – constitucional” le pedimos respeto ante la lucha asumida por el pueblo venezolano – no calificarla como bochinches” Le exigimos que cumpla con su deber de garantizar la seguridad de los ciudadanos de Lara”

Firman:

Kiara, Verioska Velazco, Fabiola Colmenares y Elides Rojas

El Impulso