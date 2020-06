Reuters: Personal sanitario de Venezuela arriesga su vida por falta de protección contra el COVID-19

El personal de salud de Venezuela afronta cada vez más riesgos en su tarea debido a la carencia de material de protección contra el COVID-19, dijeron el lunes un médico y una organización no gubernamental del sector a la agencia de noticias británico-canadiense Reuters.

Venezuela, que sufre las consecuencias de un débil sistema hospitalario, está en cuarentena desde el 17 de marzo, pero el 1 de junio el Gobierno implantó un sistema de flexibilización para la actividad en algunas zonas del país.

“En cuatro meses de cuarentena no se dotaron los hospitales, no se arreglaron los equipos médicos, no se habilitaron las camas, los ventiladores”, dijo el diputado opositor y médico José Manuel Olivares en una conferencia de prensa online.

“Colegas médicos, enfermeras, el personal de salud que perdió su vida, y la mayor frustración que sentimos hoy los médicos es no tener un tapabocas (…) no tener guantes, tener que rehusar un par de guantes”, agregó el especialista, que integra una comisión asesora del líder opositor Juan Guaidó en temas de salud.

Han fallecido seis médicos en Zulia

El legislador sostuvo que, de acuerdo con los datos que maneja la Asamblea Nacional, bajo control opositor, en el estado Zulia han fallecido seis médicos.

Zulia emergió recientemente como un foco de coronavirus en el país, como consecuencia de la escasez crónica de agua y energía que se suma a la carencia de insumos en los hospitales para prevenir la enfermedad.

El Ministerio de Información no respondió de inmediato una solicitud de comentarios.

En tanto, el grupo no gubernamental Médicos Unidos Venezuela señaló en su cuenta de Twitter que en Zulia fallecieron seis galenos -a los que identificó por nombre y apellido- y una enfermera entre el 19 y el 28 de junio.

Total indefensión

El doctor Jaime Lorenzo, miembro de la ONG, alertó por su parte de la indefensión a la que están sometidos los trabajadores de salud por no recibir a diario el material de bioprotección.

En Venezuela se reportan 5 mil 297 casos y 44 fallecidos de coronavirus, según datos oficiales. Grupos no gubernamentales y los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos de la Universidad Johns Hopkins han expresado dudas sobre el alcance de las pruebas realizadas y las cifras oficiales en la nación OPEP.