El peruano que atacó a un repartidor de comida venezolano en la ciudad de Lima deberá cancelar una multa equivalente a 1.200 dólares.

La penalización fue impuesta por la Municipalidad del distrito de Miraflores, luego de que la agresión, captada en video, se hiciera viral mediante las redes sociales, informó EVTV.

El repartidor venezolano, Junior Ramírez y el peruano xenófobo Guillermo Miranda se vieron las caras nuevamente en un programa de televisión. Guillermo aprovecho la oportunidad para ofrecer sus disculpas a Junior “Entiendo que no puedas aceptar mis disculpas. No soy xenófobo. Como abogado he ayudado a muchos venezolanos y me siento arrepentido de haberte hecho sentir así”, dijo sollozo, reseña La Patilla.

Junior Ramírez relató los angustiantes momentos que vivió frente al arrebato de Guillermo, “Hubo un momento en que pensé que me iba a golpear y pensé que no podía perder mi trabajo así que decidí grabar”. Ramírez explicó que el video se hizo viral luego que lo compartiera con otros venezolanos en un grupo de whatsapp.

Durante el programa, una representante de la Embajada de la presidencia interina de Juan Guaidó, Nancy Arellano, se acercó hasta Junior para brindarle su apoyo durante esta crisis.

Luego del episodio protagonizado por Junior Ramírez, otros casos de agresión xenófoba contra venezolanos se hicieron virales en Perú. Ramírez interpuso una denuncia contra Miranda, quien recibió una multa.

Con información de La Patilla