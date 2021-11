La fe está intacta. Con sus ojos humedecidos durante la ceremonia celebrada por el día de la virgen del Socorro, Martha Subero no dejó de orar. Lo hizo por el descanso eterno de su esposo, fallecido en mayo, mientras escuchaba las palabras de la homilía de monseñor Reinaldo Del Prette, quien pidió a la patrona de Valencia por la esperanza para quienes han tenido que despedir a algún ser querido, por aquellos que luchan contra la enfermedad y por el cese de la crisis de Venezuela.

Fue un acto cargado de profundos sentimientos. Era evidente la alegría de los asistentes al Fórum al reencontrarse con la virgen, luego de que el año pasado la ceremonia fue limitada en la Catedral, como medida de prevención de la COVID-19. Pero también estaba avivada la tristeza y la preocupación.

Por eso este día fue la ocasión precisa para pedirle a “María del Socorro que venga a llenar el corazón de todos de fe y esperanza, porque aquellos seres de los que sentimos su ausencia están con nosotros porque viven la vida eterna, han alcanzado el reino de Dios”, expresó monseñor al dirigirse a fieles como Martha, quien como cada año asistió con su nieta luciendo un traje alusivo a la virgen.

Durante su homilía, Del Prette resaltó su petición por Venezuela. “Tú la conoces mejor que nosotros, tú sabes las enormes dificultades que hemos atravesado en los últimos años. Hay una crisis mundial, pero nosotros tenemos una crisis muy cerca con muchos problemas para nuestras familias”.

También se refirió a los migrantes. “Muchos han abandonado a sus familias, han tenido que ir a otras partes, a otras tierras, en busca de un sueño que es su desarrollo personal y el crecimiento propio de la dignidad de todo ser humano”, un mensaje que retumbó en Karla Guevara, una devota de la virgen del Socorro que pensaba que por primera vez no podría cumplir su promesa de estar en la misa del 13 de noviembre, “pero le pedí con mucha fe y aquí estoy”.

Ella se fue a comienzos de año a Colombia para tratarse un tumor que tiene en la tiroides y que en Venezuela ha sido imposible por los altos costos. Pero le dieron cita para dentro de varios meses y decidió regresarse. “Fue increíble como en menos de una semana logré venirme”.

Por el cese de las ideologías

No es la primera vez que Del Prette habla de las ideologías en el mundo, sobre todo en el país. Pero en esta oportunidad fue insistente en que no dan resultados positivos. “No sirven para nada, lo que hacen es dividirnos, no crean solidaridad ni humildad… Nos estamos defendiendo de todos como si esa ideología que profesamos es la verdad absoluta”.

Calificó los problemas de Venezuela como de dimensiones descomunales. “A decir verdad, las circunstancias son extremadamente difíciles y las soluciones son muy difíciles de conseguir, y no es solo una cuestión económica, es una condición social que crea la económica, por una condición política, por supuesto”

Lo que más preocupa a monseñor es que las graves circunstancias de la sociedad son por una condición moral. “Hemos llegado a esto porque hemos sido egoístas, insensibles, hemos procurado el bien individual o de los grupos, y eso nos ha llevado a que no hemos abierto el corazón a buscar verdaderamente el bien del hombre”.

El gran ausente

Aunque tenía una silla reservada en primera fila junto a otra para su esposa, el gobernador Rafael Lacava no asistió a la misa solemne en honor a la virgen del Socorro.

En representación del ejecutivo regional estuvo el secretario general de gobierno, Jesús París. También acudieron los alcaldes de Valencia y de San Diego, Alejandro Marvez y León Jurado como las únicas autoridades.

A una semana de los comicios del 21 de noviembre hicieron presencia los candidatos a la gobernación Enzo Scarano, Armando Amengual y Roberto Vernett, además de Carlos Lozano, Julio Fuenmayor, Santiago Rodríguez y Rubén Limas, aspirantes a la alcaldía de Valencia, y Ana González, candidata a la alcaldía de Naguanagua. También estuvieron algunos candidatos al Consejo Legislativo de Carabobo y a varios concejos municipales.

Asistencia reducida

Para mantener las medidas de prevención de la COVID-19, este año en el Fórum de Valencia solo se permitió 30 % del aforo máximo, lo que se tradujo en un límite de dos mil 500 personas. Para controlar la asistencia se entregaron pases de cortesías en las diferentes parroquias.

Por ser la tarde de este sábado la final del Futbol Sala en las instalaciones del Fórum, no se permitió público en la arena, como usualmente se hace, porque ya estaba instalado el tabloncillo para el juego.

La imagen de la virgen lució la corona centenaria, como cada 13 de noviembre, y el manto de 2018 elaborado en Perú y que fue encargado por la corade Lourdes Klose. Además, estuvo decorada con orquídeas que fueron donadas por la Asociación de Orquideología de Carabobo.

Durante la misa, presidida por el arzobispo de Valencia, monseñor Reinaldo Del Prette, junto a monseñor Diego Padrón, arzobispo emérito de Cumaná, y el presbistero valenciano, la Banda Sinfónica 24 de Junio en conjunto con las voces del Coro Arquidiocesano de Valencia y Coral del Seminario Nuestra Señora del Socorro, estuvieron encargados de la parte musical.

Lo hicieron en compañía del Orfeón Universitario UC, Melodías de Jesús, Ensamble de Música Académica Contemporáneo UC, y representación de los coros: Niños Cantores de Naguanagua, Iglesia Nuestra Señora de Begoña y Capilla Virgen del Valle de Naguanagua. Todos bajo la dirección musical de la profesora Ana Virginia Oviedo Arpaia junto a los profesores Lidgian Mata y Jeremy Pezo.

Al culminar la misa, la virgen se fue a la Catedral en caravana que hizo varias paradas donde le hicieron diferentes homenajes.