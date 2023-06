El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este lunes que sus rivales políticos se apresuraron a denunciarlo ante el Congreso por supuestas irregularidades en la financiación de su campaña porque los audios divulgados por Armando Benedetti, exembajador en Venezuela, no son prueba de delitos.

«Nuestros rivales políticos se han apresurado a ponerme denuncias en la Comisión de Acusaciones. Sin embargo, en ninguna entrevista o en audios se ha mostrado que he cometido un delito», escribió el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

Petro se refirió, sin citarlo, al excandidato presidencial Federico «Fico» Gutiérrez, quien este lunes pidió su renuncia y radicó ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes una demanda por delitos relacionados con financiación ilegal de campañas.

En el mensaje, el presidente agregó: «Se trata de un simple intento de golpe blando para detener la lucha contra la impunidad».

En la publicación, Petro agregó un pantallazo de un tuit de Benedetti en el que el exembajador, cuyo apoyo fue decisivo para ayudarlo a ganar las elecciones del año pasado, asegura que los audios divulgados el domingo por la revista Semana los grabó en un momento de crisis personal.

«He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago (alcohol)», expresó.

En los audios enviados a Laura Sarabia, ahora exjefa de Gabinete de Petro, con quien está enfrentado por el reparto de cargos burocráticos, Benedetti amenazó con revelar pormenores de la financiación de la campaña presidencial, para la cual dijo que consiguió 15.000 millones de pesos (unos 3,5 millones de dólares), lo que ocasionaría un terremoto político en el país.

«Nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos», amenazó Benedetti.

Anoche, en su primera respuesta a los audios, Petro dijo en Twitter que en su Gobierno «ni se han aceptado chantajes sobre cargos públicos o contratos, ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco, ni mucho menos se ha manejado cifras como 15.000 millones de pesos por fuera de nuestra contabilidad».