El presidente colombiano, Gustavo Petro, llamó a las Fuerzas Militares a prepararse para la paz y a proteger la soberanía nacional de las amenazas del crimen transnacional que puede también afectar la democracia del país.

Así lo expresó el jefe de Estado en la Escuela Militar «José María Córdova» de Bogotá, tras la ceremonia de presentación y reconocimiento de tropas.

Al referirse a las tareas que pueden desarrollar las Fuerzas Militares si el país logra superar la violencia dijo que tienen que ver con defender la soberanía nacional y la democria pueden verse afectadas por «el empoderamiento de carteles extranjeros de la droga que cada vez dominan más nuestro territorio».

Explicó que esa situación no se vivía hace 30 ó 40 años pero que «hoy existe como una realidad, una nueva transformación del crimen a una escala que no nos imaginábamos» y por eso, dijo, «nos toca integrar acciones multinacionales».

Amenazas del crimen trasnacional

Puntualizó que la capacidad económica derivada de las ganancias en dinero que deja el narcotráfico les permite comprar armas sofisticadas, reclutar personas y traerlas a Colombia.

«Ese crimen multinacional puede traer aquí armas poderosas, quizás más poderosas que las que podemos comprar muchas veces, ese crimen internacional puede reclutar aquí personas, puede traer mercenarios y volverlos parte de la violencia colombiana», expresó Petro en un discurso de más de media hora.

Añadió que ese crimen internacional «puede dominar territorios en Colombia» e incluso quitarle al país playas y mares para obtener beneficios en sus negocios ilícitos.

Ejército para la paz

Por otro lado, manifestó que el Ejército debe comenzar a prepararse para la paz y que él espera llevarlo a ese estado.

«Lo que se le demanda por parte del pueblo de Colombia (…) es un Ejército que empiece a prepararse para la paz, que termine ojalá, si lo logramos, con un ejército de paz», dijo Petro.

Recordó que ese mandato lo expresó el país en las elecciones del pasado 19 de junio en las que ganó la Presidencia de Colombia al obtener más de once millones de votos con los que derrotó en la segunda vuelta al populista Rodolfo Hernández.

Remarcó que las Fuerzas Militares deben estar en el territorio, pues «no hay otra manera de entender, puede que fracasemos, pero entender el país implica poner las botas en el barro, eso no se hace de otra manera».

«Un país en paz»

Añadió que «todas las personas de las Fuerzas Militares han metido sus botas en el barro, yo también y quiero seguirlas metiendo» y ratificó que espera llevarlos a «un país en paz».

«Nos estamos planteando ese reto. Hoy como presidente de Colombia, no tendría sentido serlo, sino fuera para tratar de obtener los pilares de una paz que se vuelva definitiva en el futuro. Condenar a Colombia a la guerra no merece una medalla. Pasaremos a la historia, no solo yo, sino todas las personas de esta generación, de este momento, todas y todos ustedes, soldados y generales, si construimos la paz», expresó.

Igualmente, dijo que vale la pena vivir para cumplir el mandato del pueblo que es el de «cambiar el rumbo» lo cual implica cambios para la Fuerza Pública que no es de ascensos y cambios de generales, sino de construir un Ejército «para la paz»

Por último, Petro propuso a las Fuerzas Militares ayudar a industrializar el país, a partir de su propia industrialización como lo hizo Japón en tiempos de paz.

«Ser un motor de la modernización de Colombia. Eso hizo Japón cuando estaba en paz. Yo propongo que las Fuerzas Militares nos ayuden a industrializar el país», apostilló.