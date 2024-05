El presidente colombiano, Gustavo Petro, respondió este sábado al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu que él no apoya a ese grupo sino a la democracia. Esto luego de que le acusara de ser un partidario antisemita de Hamás.

«No soy partidario de Hamás, porque soy partidario de la democracia republicana, plebeya y laica. Mis principios democráticos, republicanos, plebeyos, laicos y religiosos me llevan a rechazar la barbarie que comete Netanyahu y que se llama genocidio y antihumanidad», expresó el presidente colombiano en la red social X.

Agregó que «los semitas no deben ser artífices de un genocidio porque lo sufrieron», al «igual que es inadmisible el genocidio del pueblo judío en la Europa Nazi, lo es el actual genocidio contra el pueblo palestino«.

«Ni antisemitas ni antihumanos. Si Gaza muere, muere la humanidad«, apostilló el mandatario.

Esta mañana, Netanyahu criticó a Petro y dijo que Israel no se dejará sermonear por un «partidario antisemita de Hamás, una organización terrorista genocida que masacró, violó, mutiló y quemó vivas a mil 200 personas inocentes el 7 de octubre».

«¡Qué vergüenza, presidente Petro!», agregó el primer ministro israelí en X.

Israel will not be lectured by an antisemitic supporter of Hamas, a genocidal terrorist organization that massacred, raped, mutilated and burned alive 1,200 innocent people on October 7. Shame on you President Petro!

