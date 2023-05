El lanzador Wikelman Ramírez, dominante en su tercera salida y un Jesús Ugueto paciente en el plato, encaminaron el triunfo de Marineros de Carabobo ante Samanes de Aragua en el estadio “José Bernardo Pérez” de Valencia.

El encuentro terminó 0x1 en un duelo en el que se conectaron apenas ocho imparables entre ambas novenas.

En la baja de la novena entrada Dennis Ortega dio sencillo con un out y se robó la intermedia, pero avanzó hasta tercera por error en tiro del receptor Jerry Seitz. José Tello y Juan Infante recibieron boleto intencional para enfrentarse a Jesús Ugueto con bases llenas, el jardinero exjugador de Samanes estuvo muy sereno en el home play y negoció base por bolas para impulsar a Ortega desde la tercera almohadilla con la carrera del gane 0x1.

“Seleccionar un pitcheo, estar tranquilo y batear con conteo. Tener paciencia en el home y gracias a Dios salieron los resultados. Quería batear un elevado de sacrificio, era mejor traer la carrera había un out y no ponerme grande”. Declaró Jesús Ugueto luego del triunfo ante su antiguo equipo.

Marineros se impuso a Samanes

Wikelman Ramírez tuvo una labor monticular de 7.0 innings en los que permitió dos hits, uno de ellos un doble, y ponchó a seis contrarios, superando sus primeras presentaciones ante el gigante de Aragua en años anteriores. “Atacamos a los bateadores temprano, manteniéndome siempre arriba en el conteo. Tuvimos una semana no tan buena y tenía que dar una salida larga para ayudar al equipo”.

En el cuarto episodio, luego de uno fuera, Alberto Callaspo sonó el primer indiscutible del encuentro para Samanes. Wikelman había dominado a 10 en fila y estaba teniendo un juego perfecto hasta ese momento, pero no perdió la concentración y pudo dominar los bateadores siguientes.

“Le agradezco a Richard Pérez porque me ayuda a trabajar después de mis salidas y trabajando en mis envíos quebrados, la intensidad y el propósito de mis pitcheos es una de las claves de mi éxito este año”. Confesó el carabobeño quien anteriormente no había podido completar ni siquiera cinco innings ante los maracayeros. “Siempre me enfoqué en trabajar con mis pitcheos temprano, el conteo, siempre mezclarle los pitcheos en cada turno y viendo cómo se paraban en el bateo, eso me ha ayudado en todo este tiempo”.

Duelo de lanzadores

Tanto Marineros como Samanes dejaron corredores en las almohadillas, el bateo oportuno no se hacía presente en el templo del béisbol en Carabobo, apoyados de una tremenda defensa de ambos equipos. Cinco corredores en las bases dejaron los nautas y cuatro los visitantes.

Andrés Sotillet (1-2) tuvo un buen relevo lo que permitió que se llevara el triunfo, otra destacada actuación desde el bullpen fue la de Yaramil Hiraldo quien permitió apenas un incogible en 1.0 capítulos y pasó por la guillotina a un rival. Juan Querecuto cargó con la derrota (1-1).

La serie continúa a las 6:00 de la tarde de este viernes 26 de mayo en el mismo escenario, pero con Jesús Paricaguán como abridor por Marineros y José Guzmán lo hará por los visitantes.

Con boletín de prensa Marineros