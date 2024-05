El presidente del Frente Ecológico Regional Aragua- Carabobo, José Manuel Pérez Hurtado, pide al presidente del Concejo Municipal de Naguanagua, Gerardo Ramírez, que informe a qué zonificación pertenece el terreno donde se construyen las canchas de pádel, frente al Hotel Hesperia.

El concejal negó que el terreno forme parte del Jardín Botánico de Naguanagua, por lo que ahora el ambientalista le exige que especifique si las canchas se construyen en un área de zonificación comercial, industrial, residencial o deportiva.

Pérez exigió a Ramírez que diga, si el terreno donde se construyen las canchas no es del Jardín Botánico, quién es el propietario, si es de dominio público o privado, y cuál es su verdadero uso, asignado en los planes de ordenación territorial.

«Si usted no tiene la respuesta a esas preguntas, mentir no será la mejor opción”. «Usar la descalificación contra quienes defienden la naturaleza no le da la razón,ni legalidad a los hechos».