Que la Gran Valencia cuente con un sistema de transporte efectivo y de calidad, es el llamado que está haciendo la Asociación de Condominios de La Isabelica, cuyos miembros consideran que no se puede seguir aumentando las tarifas del pasaje, sin que el servicio mejore.

Los directivos de esta asociación William Martínez y Yeris Maduro, elaboraron un escrito donde sostienen que Carabobo, y de manera muy especial la Gran Valencia, requiere con suma urgencia, un sistema de transporte público con calidad y seguridad.

Cuestionan entre otras cosas, que se haya implementado rutas largas y cortas, pues eso afecta seriamente los ingresos de los usuarios, pues muchos tienen que pagar hasta cuatro pasajes diarios para llegar a su destino.

Los más afectados son los trabajadores de la administración pública, los pensionados y jubilados, pues los ingresos que reciben mensualmente son muy pocos.

Los declarantes rechazan la actitud de algunos conductores y colectores, que evitan subir a las unidades de transporte, a personas de la tercera edad, por lo que les es difícil la utilización del transporte público.

Rechazan además que se haya eliminado algunas rutas, ya que esto obliga a los ciudadanos a caminar largos trechos para tomar el transporte.

Igualmente cuestionan que el transporte público solo esté a disposición en horario diurno, pues prácticamente es imposible utilizarlo después de las 7:00 pm. Por eso a partir de esa hora se ve a un gentío por las calles caminando.

Aseguran que en Valencia no hay un estilo de transporte público, sino un grupo de camionetas y buses deteriorados contaminando el ambiente, que no conforman un sistema. No cumplen ninguno de los cuatros requisitos primordiales de este, que son regularidad, confiabilidad, seguridad y conexiones.

Añaden que para mejorar el sistema de transporte en la ciudad, también se debe analizar y controlar, el servicio que se ofrece a través de taxis y motocicletas, siempre pensando en el beneficio del ciudadano.