El secretario nacional de organización de Acción Democrática en resistencia (AD), Piero Maroun, afirmó que el partido continúa sumando más compañeros para trabajar por el cambio y la reconstrucción de Venezuela considerando la posible victoria de Edmundo González el 28 de julio.

Su intervención como invitado en Radio Rumbos 670 AM es parte de la agenda de medios para seguir promoviendo el mensaje de trabajo de AD en resistencia para toda Venezuela.

Maroun resaltó que la gira realizada por el país es muy exitosa, llamando la atención a la reciente visita en el estado Táchira, donde el alcalde del municipio Ayacucho, Yonnhy Liscano, abandonó al grupo de la tarjeta judicializada de Acción Democrática para unirse al partido en resistencia, liderado por el secretario general nacional Henry Ramos Allup.

Aseguró que en los próximos días se vienen más actos sumando nuevos compañeros al partido, dispuestos a trabajar por la unidad.

La AD actúa de forma silenciosa

Sobre el trabajo que queda por delante en los próximos días antes del 28 de julio, Piero declaró: “En AD no hacemos mucho ruido, al final todos somos de la misma unidad. En el mes de julio vienen actos de cierre grandes y ahí vamos a estar nosotros, intercalando nuestras actividades con las del comando”.

Piero aseguró que el partido ha acompañado también a María Corina Machado, líder de las fuerzas democráticas, en varias paradas de su gira promoviendo el voto por el candidato Edmundo González.

La transición se volvió un tema importante durante el programa radiofónico. Maroun afirmó que Edmundo González es el candidato perfecto para los requerimientos de los venezolanos en este momento.

“Edmundo sabe que a partir del 28 de julio va a llegar con todos los poderes en contra y hay que trabajar en la transición. No podemos llegar a hacer lo contrario, si estamos planteando un cambio, ese cambio tiene que ser como lo establecen las leyes».

Aseveró que todo lo hecho por los gobiernos de aquí en adelante no evitará el cambio que se va a dar este 28 de julio.

Los adecos en resistencia votarán por el tarjetón de la MUD

Piero destacó que, luego del 28 de julio, el PSUV va a seguir ahí. Solo que ahora no será el partido de gobierno, sino de oposición. También se encargó de recordarle a los adecos que ellos votarán por Edmundo González, la tarjeta de la MUD Unidad, no por la de Acción Democrática que se encuentra judicializada y no apoya a Edmundo.

Finalmente, concluyó haciéndole un llamado a los venezolanos: “El llamado es a la alegría, a la esperanza de que este nuevo gobierno viene con un tono de respetar y unir al venezolano”.

