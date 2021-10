Uno de cada dos pacientes que acude a practicarse un despistaje de COVID-19 resulta positivo, en Carabobo la tercera ola de coronavirus ya tiene aproximadamente dos semanas y se ha venido intensificando, aseguró Rafael Pifano, vicepresidente de la Cámara de Clínicas del Centro.

En declaraciones al programa En Contexto que modera Ricardo Graffe por Exitos 99.1, Pifano no solo confirmó el brote, sino que aseguró que los laboratorios han visto duplicar la cantidad de personas que solicitan exámenes relacionados con el coronavirus. Lo preocupante es que la tasa de resultados positivos es del 50%. «Uno de cada dos pacientes que acude al despistaje resulta positivo».

Pifano también aseguró que no solo el porcentaje de casos ha incrementado, sino el de ocupación de camas, que se ubica cerca del 50% en la entidad. «Estuvimos en los últimos 2 meses entre 10 y 20% de ocupación de camas y ya nos aproximamos al 50%».

El directivo aclaró, sin embargo, que el porcentaje de hospitalización no es proporcional al número de casos. «Ha habido un aumento de los diagnósticos positivos y de las consultas, pero esas proporciones no se ven reflejadas en las hospitalizaciones»

Pifano cree que la vacuna tiene que ver con esto, porque aunque no impide el contagio, la inmunización disminuye los síntomas. Por eso, hay más casos de contagios, pero las hospitalizaciones no van en la misma proporción.

La recomendación del vicepresidente de la cámara es no bajar la guardia. Pidió que las flexibilizaciones escolares y laborales no nos hagan pensar que ya todo pasó. Hay que mantener las medidas de bioseguridad, fundamentalmente el uso del tapaboca, el distanciamiento social y el lavado de manos. Esta tercera ola confirma que no podemos descuidarnos.