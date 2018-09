Coral Gables, Florida (VIP WIRE).-

“Dicen que uno tiene que ser bueno para tener buena suerte. Pero creo más bien que uno tiene que tener buena suerte para ser bueno”… Pedro Martínez.-

-o-o-o-o-

Hoy es día del correo, como todos los miércoles. Pero no puedo contestar a quienes no informan desde cuál ciudad o población escriben.

Carlos Monroy G. De Toluca, opina…: “Se me hace muy duro que moteje al equipo de los Dodgers como “arrogantes” sólo porque para usted sus dueños (no sus dueños, ejecutivos y otros empleaditos) así se manifiestan. Y no dudo que así lo sean, yo le creo a usted. Sin embargo, los jugadores, que son lo más importante de la institución, no lo son y creo tampoco todos los empleados como los jardineros, managers, oficinistas etc., entonces, con todo respeto no veo por qué generalizar. PD El “Magic” Johnson como parte de los dueños, ¿es arrogante?. Qué triste, máxime porque creo yo que en su condición de salud “cero positivo” lo debería de sensibilizar un poco más. Reciba un cordial saludo deseándole mucha salud”.

Felipe Vásquez, de Maracaibo, comenta…: “¿Por qué desaparecieron las sirenas de los juegos de la Liga Venezolana de Beibol Profesional, que tanto animaban los juegos entre los años 60 y 70, al menos hasta donde yo sé?. Leí acerca de la creación del Salón de la Fama de Beisbol Zuliano, el cual exige como condición para ser elevado, haber nacido en ese Estado, toda una aberración. Quiere decir que Luis Manuel Hernández, caraqueño, toda una leyenda del beisbol AA zuliano no podrá pertenecer al mismo. Igual importados legendarios de las Aguilas del Zulia, Gavilanes y Pastora”.

Amigo Lipo…: Una torpeza lo de “haber nacido en el Estado Zulia”, porque en seguida agregan…: “o haber hecho carrera en el Estado con algún equipo como pudiera ser Águilas del Zulia, Gavilanes, Pastora o incluso algún jugador importado que haya sido importante para el béisbol regional”. Entonces “haber nacido en el Estado Zulia” no es ningún requisito… En cuanto a las sirenas, los tiempos se traen y se llevan sus cosas y costumbres.

Frank D. Armas, de Caracas, pregunta…: “¿Me puede contar algo de la vida de Walter Johnson? Me llaman la atención sus números”.

Amigo Franco…: Johnson ha sido el lanzador más ganador, 417, tras de Cy Young 511. Y ellos dos son los miembros del Hall de la Fama con más de derrotas, 279 y 316, respectivamente. Johnson lanzó para los Senadores durante 21 años, 1907-1927, y con ellos ganó la Serie Mundial de 1924. Después dirigió a ese mismo equipo, 1929-1932, y a los Indios, 1933-1935. Su record, 529-432.

Johnson, llamado The Big Train, nació el seis de noviembre de 1887 y murió el 10 de diciembre de 1946.

ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

Jbeisbol5@aol.com

@juanvene5