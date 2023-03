La mañana de este jueves 30 de marzo la cadena de autorepuestos y servicios automotriz, Pits Auto Parts, celebró la apertura de su tercera tienda en la ciudad, esta vez ubicada en el Centro Comercial Ciudad Valencia III, en el municipio San Diego.

Pits Auto Parts llega al municipio San Diego con el objetivo de expandir y brindar sus servicios de atención personalizada y portafolio de más de seis mil productos a los carabobeños que busquen una alternativa de calidad en el sector automotriz.

El director ejecutivo de Pits Auto Parts, Frank Neut, informó que el nuevo recinto, además funcionará como sede administrativa y corporativa para todas las sucursales que poseen a nivel nacional, ubicadas en los estados Aragua, Barinas y Lara, o la que próximamente abrirá en Caracas.

“Esto nos causa mucha satisfacción pero también es un compromiso que tenemos con el público venezolano que es muy exigente”.

Neut señaló que esta nueva “boutique del repuesto” es importante porque “cada región del país corresponde a realidades distintas”, por lo que es necesario mantener un monitoreo permanentemente en función de brindar un portafolio y servicio que se adapte a cada una de las regiones.

Servicios y asesoramiento

Tal como en las otras sucursales, ubicadas en la avenida Cuatricentenaria y en Mañongo, la nueva tienda en San Diego ofrece servicios de cambio de aceite, instalación de baterías, scanner, limpieza de inyectores, chequeo de tren delantero y de la parte eléctrica.

Durante la inauguración, Mónica Aguilar, gerente de desarrollo comercial de Pits Auto Parts, aclaró que no son un taller mecánico, sino que “son una tienda de venta de repuestos enfocada a servir y asesorar a los clientes”.

El jefe de mercado, Carlos Revilla, destacó que Pits Auto Parts se diferencia de otras marcas porque cuentan con “un personal capacitado que a diario se está preparando para ofrecer una atención y servicio de calidad no solo para los carabobeños, sino para todas las personas que se encuentran donde Pits Auto Parts está presente”.

La “boutique del repuesto” de San Diego abre de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., mientras que la de Mañongo, en el municipio Naguanagua, se mantiene activa de 8 a.m. a 8 p.m. y las demás sucursales a nivel nacional funcionan de 8 a.m. a 7 p.m.