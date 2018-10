Debido a la inoperatividad de la Dirección Central de Asuntos Estudiantiles, DICAE, esta dependencia adscrita a la Secretaría de la Universidad de Carabobo, aplicará un plan de contingencia para la atención al público.

Desde hace algunos días DICAE carece de los servicios básicos de electricidad, internet y agua. Así mismo, existe una prohibición de compra de papel, reparación de equipos y otros insumos. Estas condiciones, sumadas a las dificultades del personal para acceder a su lugar de trabajo, imposibilitan la capacidad de respuesta e impiden el cumplimiento adecuado de los compromisos propios de esta dependencia.

Conscientes de la responsabilidad con el público que requiere de servicios que se ofrecen en esta dirección el plan de atención pretende dar respuesta a los usuarios. Así lo informó el secretario Pablo Aure Sánchez, mediante un comunicado oficial.

Unidad de Archivo

Allí se recibirán las solicitudes de conformidad de expediente (traer planilla), préstamo de documentos (se entregará únicamente al titular o con autorización) y retiro definitivo (traer planilla de solvencia sellada). Es importante señalar que para descargar la planilla debe entrar en la página web www.digaes.uc.edu.ve sección ARCHIVO.

Por los momentos se estará exonerando el arancel y no amerita tomar cita para la tramitación. Así mismo se recuerda que las autorizaciones deben ser por escrito, con copia de cédula de identidad del titular y del usuario que retira. El Horario de atención al público de la Unidad de Archivo será los lunes, miércoles y jueves entre 8:30 am y 11:30 am.

Unidad de Admisión

Para toda información relacionada con las inscripciones deben dirigirse directamente a la respectiva facultad. La atención al público por DICAE para la enuncia del cupo, será únicamente los días jueves de 8:30 am a 11:30 am. En el caso de la Unidad de Carnet y Caja, el servicio está suspendido hasta nuevo aviso.

Unidad de Graduaciones

En este departamento se atenderá lo concerniente a correcciones de títulos, entrega de combo académico y cualquier trámite relacionado con las graduaciones. El horario de atención al público será los días lunes de 8:30 am y 11:30 am.

Unidad de Toga y Birrete

Allí se ofrecen los servicios propios de la unidad los días lunes, miércoles y jueves de 8:30 am a 11:30am.

Unidad de Egresados

Debido a la alta demanda existente por la cantidad de solicitudes que se encuentran atrasadas entre el Núcleo La Morita y el Núcleo Valencia, desde el mes de febrero por la problemática antes expuesta, esta unidad no está generando citas para nuevas solicitudes tanto de documentos certificados como legalizados, de estudiantes y egresados de pregrado, postgrado (Valencia y Maracay).

Para dar respuesta a los usuarios se está trabajando en un nuevo sistema que a través de un link permita al usuario consignar la documentación deseada para su posterior verificación, validación y firma de las autoridades correspondientes.

Actualmente solo se entregarán documentos legalizados con fecha de entrega hasta el 7 de mayo de 2018 (Valencia).Próximamente se iniciará el proceso de elaboración de los documentos con fecha después del 7 de mayo de 2018, y se informará las fechas para su entrega. Mientras que los documentos certificados con fecha de entrega hasta el 15 de abril pueden ser retirados.En el caso del Núcleo La Morita, paralelamente con la sede Valencia, se están procesando en lo sucesivo.

En el caso de los usuarios a quienes el sistema, en su oportunidad, les generó una cita entre el 11 de septiembre y el 13 de noviembre, se les harán llegar a su correo electrónico el link para ingresar al nuevo sistema y hacer su solicitud nuevamente.La atención al público de esta unidad será los días lunes, miércoles y jueves entre 8:30 am y 11:30 am.

Les importante recordar a la colectividad que la operatividad de las labores inherentes a la Dependencia se estarán actualizando a través de nuestra página web www.digaes.uc.edu.ve y Twitter.

