El partido opositor Centro Democrático presentará una moción de censura contra el canciller colombiano, Álvaro Leyva, por la ausencia del país en una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado 12 de agosto donde se condenó al Gobierno de Nicaragua.

«Desde el Centro Democrático estamos llevando al canciller Leyva al Congreso de Colombia para que explique por qué razón Colombia se ausentó de la votación en la OEA para rechazar la violación de derechos humanos y la persecución a la Iglesia católica del régimen nicaragüense», explicó este lunes el representante a la Cámara del partido uribista Andrés Forero.

Esto después de que una investigación de Noticias Caracol diera a conocer la noche del domingo que la ausencia de Colombia en esta sesión, que el Gobierno de Gustavo Petro había justificado porque aún no estaban acreditados ante la OEA, se debió realmente a una decisión deliberada.

El Consejo Permanente de la OEA se reunió el 12 de agosto para decidir si condenaba al Gobierno de Daniel Ortega por limitar de manera «arbitraria» a organizaciones religiosas y ordenar el cierre de ONG, una decisión que se aprobó con los votos de 27 países y cuatro abstenciones (Bolivia, El Salvador, Honduras y México).

El nuevo gobierno ocultó

Según Noticias Caracol, dos días después de esa reunión, el embajador colombiano designado ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, aseguró que su nombramiento no era oficial, por lo que no había asumido y por lo tanto no tenía aún injerencia en las decisiones de la embajada.

Sin embargo, en respuesta a un derecho de petición que este noticiero presentó, el viceministro encargado de asuntos multilaterales, Juan José Quintana, confesó que habían transmitido órdenes de que no hubiera representación de Colombia en esa reunión.

Y además, que Leyva estaba enterado y que la decisión «que se tomó fue debidamente consultada con el ministro de Relaciones Exteriores», y se determinó por «delicados aspectos de política exterior que tienen carácter confidencial», según lo respondido en este derecho de petición.

«Lo más grave de todo es que lamentablemente el Gobierno de Gustavo Petro ha estado mintiendo y generando desinformación sobre lo que había ocurrido realmente en la sesión del 12 de agosto», consideró desde la oposición Forero.

La moción de censura aún no ha sido presentada, pero de serlo será la primera que recibe un ministro de Petro, menos de un mes después de que asumió como presidente del Gobierno colombiano.

Lluvia de críticas

La ausencia de Colombia en la reunión de la OEA en la que fue condenado el Gobierno de Nicaragua ha sido criticada por distintos sectores, no solo por evitar votar contra el régimen de Ortega sino porque además los dos países mantienen un litigio limítrofe en el mar Caribe.

«Tengo claro que tenemos delicadas controversias con Nicaragua. Pero esta decisión es muy grave. Colombia le ha hecho un esguince a la Carta Democrática. Muy mal», escribió en su cuenta de Twitter el senador independiente Humberto de la Calle, quien fue embajador ante la OEA.

El excandidato presidencial Sergio Fajardo aseguró por su parte que la ausencia de Colombia en la votación en la OEA «no fue un accidente, es la posición oficial, deliberada: Colombia no condena la aberrante y sistemática violación de los derechos humanos en Nicaragua. Aberrante. Vergüenza».

«La política exterior -la de la era Petro- comienza mal: en la OEA, ausentándose sin explicación, cuando debía condenar dictadura de Nicaragua; y lo más grave: no dando la cara para explicar por qué lo hizo. No es un tema menor. Política exterior a hurtadillas y sin personalidad», manifestó por su parte el exministro conservador y exjefe negociador de paz Juan Camilo Restrepo Salazar.