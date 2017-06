“La autopista no. Protesten donde quieran pero no aquí”. Así de claro y directo fue un funcionario de la Policía de Carabobo visiblemente alterado. Se dirigía a los vecinos de Tazajal, quienes desde las 6:00 a.m. de este viernes manifiestan en contra del Gobierno.

Para evitar confrontación decidieron limitar la acción sólo a las calles de acceso de la urbanización en Naguanagua. Ahí se mantienen de manera pacífica mientras más de 25 uniformados vigilan en la Autopista del Este que se cumpla la orden.

Por los 75 muertos registrados durante las protestas de calle que se han desarrollado en el país desde el 5 de abril, la restitución del hilo constitucional y las fallas de los servicios públicos permanecerán en el lugar. “Tenemos tres meses sin gas y mas de una hora sin luz”, denunciaron.