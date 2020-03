Policía de Carabobo se enfrentó con alias “El Califa” en Bello Monte

View this post on Instagram

Enfrentamiento con comisiones del CCP La Isabelica #SinTreguaalHampa👊👮‍♂️👮‍♀️ . #Repost @policarabobo • • • • • • #ÚltimaHora En horas de la mañana de este lunes, funcionarios de PoliCarabobo adscritos a la estación policial La Isabelica, sostuvieron un enfrentamiento con un sujeto con amplio prontuario policial apodado “El Califa”, quien resultó abatido durante un hecho ocurrido en el sector Bello Monte 2, parroquia Rafael Urdaneta. El hoy occiso respondía al nombre de Amílcar Eduardo Sumoza Mujica, de 29 años, quien al ser verificado a través del Sistema Integrado de Información Policial (Siipol), arrojó cuatro registros policiales por los delitos de Porte Ilícito de Arma de Fuego, Tráfico de Droga, Aprovechamiento y Robo Genérico. El delincuente se enfrentó con un arma de fuego tipo revólver, doble cañón, calibre 38, serial 962, la cual fue recuperada en la actuación. . . #enfrentamiento #abatido #DelincuenteAbatido #respuestapolicial #operativos #CaraboboSeguro #PoliCarabobo