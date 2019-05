View this post on Instagram

Detenido Gerente de Avior por la policia de Miami Dade. Hoy en la mañana se presentaron en las oficinas de la aerolínea venezolana oficiales de @miamidadepd con una orden de detención contra el alto funcionario aparentemente hay una denuncia de carácter doméstico. Marcelo Henríquez se ha destacado en la nueva administración de la aerolínea que encabeza su nuevo propietario el Cap Jorge Añez. La noticia impacta el mundo aeronáutico. Seguiremos indagando para mantener a nuestros lectores informados. Marcelo Henríquez dará su versión personalmente o a través de su abogado #usa #venezuela