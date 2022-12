¿Cómo desligar dos elementos tan importantes y enrevesados del devenir nacional? El futuro de nuestra nación siempre ha estado ineludiblemente atado a la respuesta que como sociedad demos a esa interrogante. Petróleo hay para rato, pero la cuestión es, ¿qué haremos con él?

Los actores políticos de ahora, los de antes y los de siempre hacen y harán uso directo de los hidrocarburos para financiar su gestión, con mayor o menor grado de efectividad; palabra que se refiere precisamente a aquello de sembrar el petróleo. Usarlo como palanca para construir la infraestructura necesaria para el desarrollo de la nación. Aquí inocentemente dejamos por fuera el tema del populismo y la corrupción.

En alguna época logramos que el SENIAT con el conjunto de tributos que administraba llegase a representar una porción importante de los ingresos del país; reduciendo así en buena medida la sempiterna dependencia de la renta petrolera para gastos ordinarios. Esa maravillosa diversificación de nuestro PIB no está planteada “por ahora.” Hoy en día tenemos más impuestos y menos recaudación. Mayor acertijo. ¡Qué falta nos hace Moreno León!

Sin embargo, las empresas privadas del sector energético, locales y extranjeras han de jugar un rol protagónico en el presente y futuro de la industria. Como dicen los chamos…¡no hay de otra! La monumental tarea es que les den cabida a aquellas de trayectoria profesional e institucional, y no a esas de maletín que aquí afloran como el arroz en Calabozo.

Entre los musiús y nosotros tenemos todo lo que pueda hacer falta, personal capacitado, equipos en demasía, experiencia y disposición, así como también una amarga historia contemporánea que debe necesariamente quedar atrás para beneficio de todos. Ahora bien, ¿quién confía en el otro primero? Los contratistas de todas las corrientes políticas tienen cuantiosas deudas por cobrar y su capacidad de seguir financiando a la industria está virtualmente agotada.

Chevron regresa con el acuerdo de comercializar directamente lo que produzca, en pago de sus acreencias. Pero los demás no. Necesitamos entonces una fuente alterna de financiamiento, ya que un palo no hace montaña. Aquí hay que recuperar la majestuosa cantidad de miles de pozos disponibles, que están parcial o totalmente abandonados y ponerlos a producir, a la vez que recuperamos lo que fue una de las mayores capacidades de refinación del mundo, con su consecuente valor agregado.

Eso implica una formidable cifra de financiamiento de origen internacional, de miles de millones de dólares, que difícilmente habrán de llegar como producto de esta ronda de negociaciones a la mexicana. Aquí se trata de producir un acuerdo de mucho mayor envergadura, supranacional, creativo, que de darse sin dudas habrá de acarrear sacrificios de parte de todos.

Tocará arrear los estandartes y demás divisas de la guerra política y aceptar condiciones que no serán del todo agradables a ninguno de los bandos; pero sólo así, y eso si es que se logra, podremos acceder a la cuantiosa suma de recursos de la cual estamos hablando. La mera caída de las sanciones no basta, hace falta mucho más para atraer los capitales que ciertamente existen y están ávidos de venir, pero en las condiciones adecuadas. No olvidemos que con ellos también estamos endeudados.

Entonces, la pregunta al sector opositor es, ¿dejar de lado las justificadamente ansiadas rectificaciones políticas para aceptar que se reactive la industria energética y quizás así recuperar nuestra economía, o seguir enfrascados en esta lucha a toda costa, dispuestos incluso a mantener insepulto el cadáver de una de las mayores riquezas del mundo? Política o petróleo, no ta’ fácil.

