El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, calificó este martes de inaceptable la consecución de las detenciones que realiza el régimen de Nicolás Maduro.

En Venezuela hay 334 personas detenidas injustamente, denunció Pompeo. Y recordó las aprehensiones de los seis ex directivos de Citgo y del tío del presidente interino Juan Guaidó y otros miembros cercanos a su equipo.

“El régimen de Maduro continúa deteniendo injustamente a 334 presos políticos y otros en Venezuela, miembros de la Asamblea Nacional, trabajadores de la salud y periodistas. Esto es inaceptable”, escribió Pompeo en su cuenta de la red social Twitter.

The Maduro regime continues to unjustly detain 334 political prisoners and others in #Venezuela. They include the #CITGO6, @JGuaido’s uncle and close advisers, members of the @AsambleaVE, health care workers, and journalists. This is unacceptable.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 14, 2020