POST MALONE ARRASA Y BILLIE EILISH SIGUE HACIENDO HISTORIA

Tras firmar uno de los discos más vendidos del último año, “Hollywood’s Bleeding”, y a pesar de ser ignorado en los Grammy, Post Malone arrasó en los premios BIillboard al llevarse el galardón más importante de la noche, el de mejor artista, junto a otras ocho estatuillas.

“Sinceramente, estoy impresionado por el amor que todos me muestran”, dijo el artista al final de la noche, cuando la presentadora del evento, Kelly Clarkson, apareció con un carrito que portaba todos los premios.

Malone venció sobre la otra gran triunfadora, Billie Eilish, la joven que con 18 años hizo historia a principios de este año al ganar en las cuatro categorías principales de los Grammy.

“Por favor, voten y lleven mascarilla. Cuídense”, dijo sobre el escenario, con mascarilla puesta, tras llevarse el premio a la mejor artista femenina, al artista nuevo y al álbum más exitoso para su aclamado “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”.

Con su doble triunfo en los Billboard y los Grammy, la cantante de “Bad Guy” se confirma como una voz capaz de unir el éxito comercial con las alabanzas de la crítica.

En el apartado social, los surcoreanos BTS fueron los artistas más votados por las bases de seguidores mientras que Lizzo se coronó como la autora con mejores ventas y Lil Nas X y Billy Ray Cyrus firmaron la canción más reproducida de la temporada.

El músico de country Garth Brooks recibió un premio honorífico a su carrera.