La ronda regular de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), en su temporada 2019-2020 llegó a su fin el pasado domingo. La siguiente fase, la primera serie de la postemporada dará inicio el próximo viernes 03 de enero del año 2020, así lo dio a conocer la liga a través de su Twitter oficial (@LVBP_oficial).

Estos son los enfrentamientos en la primera ronda de playoffs de la temporada 2019-2020 #LVBP#Tiburones vs #Leones#Cardenales vs #Magallanes#Aguilas vs #Caribes

Todas las series inician en la sede del mejor clasificado, a partir del 3 de enero

— LVBP (@LVBP_Oficial) December 30, 2019