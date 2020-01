El Presidente (E), Juan Guaidó, en rueda de prensa celebrada en el Anfiteatro del Hatillo en Caracas, anunció que en los próximos días se llevarán a cabo acciones importantes para avanzar en la restauración de la democracia en Venezuela.

El mandatario anunció que nombraría una Junta Directiva Ad hoc de Conatel, así como designar embajadores en Bolivia, El Salvador y Uruguay. Igualmente, hizo énfasis en avanzar en la presión interna, con acciones de calle lideradas por cada diputado en sus regiones.

Guaidó recordó que la nueva Junta Directiva del Parlamento, conformada por Guaidó, Juan Pablo Guanipa, Carlos Berrizbeitia, Ángelo Palmieri y a José Luis Cartaya, fue votada no solo por 100 diputados democráticamente electos sino por millones de venezolanos que han respaldado la Asamblea Nacional.

Asimismo, reafirmó que los periodistas y miembros de la prensa fueron asaltados y golpeados por ejercer su profesión. De la misma manera, hizo un reconocimiento al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, como el caso del Reino Unido “que no lo dejaron entrar y vieron en viva voz la lucha de los venezolanos”.

“Hoy cuando juraba hablaba de los que no tienen voz. Hoy nosotros estamos aquí representando al pueblo de Venezuela, a los que no tienen vos, a los presos políticos, a los zulianos que no tienen luz, a los merideños que no tienen gasolina, a los orientales que hacen cola por alimentos, estamos aquí por los profesores, por Venezuela y defender el derecho de los venezolanos”, recordó el mandatario.

Guaidó también hizo un llamado al General Padrino López para que le explique al país, porqué el Palacio Federal Legislativo está militarizado.

“Son los venezolanos quienes deciden quien entra a nuestro Palacio Federal Legislativo”, aseveró.

El Presidente de la AN recalcó que la dictadura de Nicolás Maduro “no tiene escrúpulos, no tiene palabras, no respeta al cuerpo diplomático, no respeta a los países”. Igualmente, pidió acompañar a los diputados que están siendo víctimas de acoso y hostigamiento por parte del régimen, publicó el CCN.