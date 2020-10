Las causas de la muerte de Jesús Guerrero, de 29 años, no están claras. Su fallecimiento fue reportado el sábado 26 de septiembre, apenas 10 días después de haber sido detenido por robo y recluido en la subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Las Acacias, en Valencia.

Las versiones sobre lo ocurrido son encontradas. Los presos que compartían el calabozo 1 de la sede policial con Guerrero señalaron que falleció, supuestamente, de un momento a otro tras presentar problemas para respirar y no recibir atención. Mientras que los funcionarios del Cicpc alegaron que presuntamente se trató de una riña.

A través de un video difundido este viernes 2 de octubre en las redes sociales los reclusos contaron su versión del caso y le exigieron al director general del Cicpc, comisario Douglas Rico, que se aboque a esclarecer el fallecimiento de su compañero. “Nosotros no vamos a pagar un homicidio que no cometimos”, dijo uno de los reos en el audiovisual.

Según los privados de libertad, todo comenzó el viernes 25 de septiembre, cuando al parecer Guerrero habría manifestado sentirse mal. Aseguraron que ese día, al menos en dos ocasiones llamaron a los funcionarios para que lo sacaran del calabozo y le brindaran algún tipo de atención médica, pero supuestamente no hubo respuesta.

“Empezó a sentirse mal. Lo sentamos, le dimos agua y decidimos acostarlo hasta que se quedó dormido. Hubo un compañero que se levantó a las 2:00 a.m. para ir al baño y cuando prendemos la luz, se ve que el chico está morado, boca abajo. Nos alertamos todos y empezamos a pegar gritos a los funcionarios y no querían sacarlo”, detalló el recluso que asumió la vocería en el video.

La respuesta llegó tarde. El mismo detenido agregó que fue una hora después de haber alertado sobre la situación, a las 3:00 a.m., cuando los funcionarios decidieron sacar a Guerrero de la celda. “Ya el chico no tenía signos vitales aquí”. Fue enfático al señalar que su compañero “no estaba golpeado, no estaba apuñaleado, ni nada”.

La versión oficial cuenta una historia completamente diferente. Según los funcionarios, Guerrero habría sido presuntamente lesionado luego de una riña entre los privados de libertad del calabozo 1. Luego fue trasladado a un hospital cercano, donde habría fallecido después de haber sido ingresado.

En la minuta policial se describe que el cuerpo del fallecido supuestamente presentaba una herida abierta en la región frontal, múltiples hematomas en la región costal derecha, varias escoriaciones en la región media del brazo izquierdo, una herida punzo penetrante en la región media del brazo derecho y una escoriación en la región media del codo derecho.

Los funcionarios de guardia habrían llamado al fiscal décimo primero, Francisco Leal; la fiscal décimo cuarto, Ruthsaly Alvarez y el fiscal vigésimo séptimo, Joseph Caldera, “a quienes se les informó sobre los hechos ocurridos y la detención de 75 privados de libertad, de sexo masculino”.

En el video dirigido al comisario Douglas Rico, los 75 presos agregaron que tras lo ocurrido con Guerrero, el domingo 27 de septiembre los sacaron a todos al patio de cinco en cinco y, al parecer, sin la presencia de algún abogado defensor ni la Fiscalía, el juez segundo de Control del Palacio de Justicia de Carabobo les habría realizado una audiencia y les dictó privativa de libertad.

“Nosotros no tenemos nada que ver, fue negligencia de los funcionarios. Yo les pido que tomen caratas en el asunto”, dijeron al exponer que durante la audiencia se les violaron sus derechos al debido proceso. “Nos están acusando de homicidio y nos privaron por 45 días sin presencia de la Fiscalía ni ningún ente que nos defendiera. Nos hicieron firmar la privativa de libertad”.

Los reclusos temen por las represalias en su contra debido a la difusión del video desde el calabozo, donde el hacinamiento es evidente. “Este video nos va a costar pesquisas, que nos dejen desnudos, que nos golpeen con palos. Nos quitan todo, los que nos pasan los familiares, no podemos seguir así”.