El Procurador Especial de la República, Jose Ignacio Hernández, aclaró este jueves desde tempranas horas de la mañana, que no ha renunciado al cargo que ejerce tras nombramiento del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, luego que fijara posición tras la aprobación de la Asamblea Nacional legítima del límite máximo del fondo de litigio.

“Quiero aclarar que no he renunciado, he puesto mi cargo a la orden, a consideración del Presidente (E) Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional si ello contribuye a solventar las diferencias derivadas de la decisión de la Asamblea Nacional de aprobar el límite máximo del fondo de litigio. La aprobación de la AN al fondo de litigios es legal y está ajustada al estatuto. Esa es mi opinión jurídica puesto que para defender los activos, es necesario poder ejecutar una estrategia que permita representar adecuadamente los intereses de la República”, escribió Hernández en su cuenta en la red social Twitter.

Agregó que “en todo caso, ratifico que la Asamblea Nacional debe implementar los controles adecuados antes de la ejecución del fondo, con la urgencia que requiere atender más de cincuenta litigios y proteger los activos de Venezuela”.

