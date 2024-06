El ambiente económico ha cambiado en Venezuela dramáticamente y la producción nacional enfrenta el reto de ser competitiva en un mercado con bienes importados que se exhiben a mejores precios en los anaqueles.

El presidente del Consejo de Economía Nacional de Venezuela, Efraín Velázquez, recordó que, en el pasado, el riesgo más importante que tenían los empresarios era el regulatorio, pero ahora es el de la competencia.

“Es decir: generar la producción nacional, colocarla en los anaqueles y lograr que los consumidores que pasen por allí compren su producto. Eso implica que deben ser de buena calidad y a buenos precios, o a uno que los consumidores tengan capacidad de compra”.

Producción nacional: La más afectada con la intervención del mercado cambiario

Es un hecho que en el país existe una estabilización del tipo de cambio durante este 2024. Esto se deriva de la política de intervención del mercado cambiario aplicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).

“Eso es positivo en el corto plazo porque reduce la inflación, sin embargo, a mediano plazo esa estrategia tiene impactos importantes y negativos sobre aquellos sectores como la producción nacional, que genera bienes que pueden ser y que comienzan a ser más baratos que los nacionales”.

Es por ello que, para Velázquez, esa estrategia no es no es conveniente y, al final, termina siendo insostenible.

¿Crecimiento económico?

Durante su participación en el tradicional Almuerzo de Contralores anual que se realiza en la región central del país, Velázquez expresó que en 2024 la actividad económica se ha recuperado ligeramente.

Eso se fundamenta en una mejoría en la producción nacional petrolera y no petrolera, liderada por aquellos sectores en los cuales el consumo privado es importante, lo que significa que esa recuperación no es generalizada. “El resto de los sectores que no están directamente atados al consumo privado sienten menor actividad económica”.

Durante la actividad, Oswaldo Briceño, socio a cargo de la región central de KPMG, detalló que el Almuerzo de Contralores se realiza desde la década de los 80 en la ciudad de Valencia, con el objetivo de manejar información de tipo financiera enfocada a la toma de decisiones porque la economía es un pilar fundamental para el desarrollo de la actividad económica y la producción nacional.

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Puedes unirte a nuestros canales

Telegram: https://t.me/titularesec

Whatsapp: https://goo.su/KWjI

O si prefieres nuestro grupo en WhatsApp: https://goo.su/Sqh8J

Con gusto te enviaremos las noticias más relevantes del día

También puedes seguirnos en Google Noticias: https://goo.su/BAb5z