Crónica Uno / Lucía Ramírez

Una docente explicó que el Instituto Pedagógico de Caracas no recibe ingresos para mantener la infraestructura desde hace al menos 10 años, solo perciben el monto exacto para pagar la nómina. Crónica Uno trató de confirmar esta información oficialmente, pero no recibió respuesta.

Espacios oscuros, paredes desconchadas por la humedad y un evidente deterioro se observa en los distintos espacios del Instituto Pedagógico de Caracas, casa de estudios que incluyeron en el catálogo del Patrimonio Cultural de Venezuela desde 2007.

De acuerdo con los docentes entrevistados, el instituto que recibe a estudiantes que se forman para ser profesores en distintas especialidades, desde 1936 , se mantiene en pie por gestión propia.

“Nosotros mismos hacemos muchas de las cosas, o hacemos actividades con los mismos estudiantes para rescatar los espacios, pero es mucho el dinero que se requiere”, sostiene una educadora.

Una coordinadora, quien pidió no ser identificada por medidas de protección, aseguró que aunque en muchas ocasiones se les acusa de no querer conversar con las autoridades del Gobierno. No obstante, insiste en que no es cierto.