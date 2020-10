View this post on Instagram

¿ESTÁS EN VALENCIA Y QUIERES HACER UN DONATIVO? ⁣⁣⁣🤩⁣ ⁣⁣⁣⁣ Aquí encontrarás todo lo que debes saber👇🏼⁣ ⁣⁣⁣⁣ #Navidadporlosniños ha sido nuestro programa bandera desde el inicio.⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Y en este año de muchas dificultades, seguiremos haciendo hasta imposible llevar sonrisas en las navidades⁣⁣💪🏼⁣ ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ Mediante puntos de colecta de juguetes los cuales pasan por:⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Clasificación, envoltura e identificación del regalo con el nombre del niño.⁣⁣⁣🥇⁣ ⁣⁣⁣⁣ Finalmente, se hará entrega de todos los regalos, con la mejor compañía del Señor y la Señora Claus.⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ¿Quieres hacer una donación pero no tienes como llevarlo hasta un centro de recolección? ⁣⁣⁣🤔⁣ ⁣⁣⁣⁣ ¡No importa! Este año contamos con Delivery.⁣⁣⁣🚗⁣ ⁣⁣⁣⁣ ¡Para cualquier información puedes escribirnos al DM!⁣ .⁣ @unionradio105.3 @loshijosdelaluz⁣ @wtchesperiavalencia⁣ @wtcvalencia⁣ @fundacionpayasoconbata⁣ @payasoshumanitarios⁣ @payasoshumanitarios_ccs⁣ @payasoshumanitarios⁣ @clubdeleones24junio⁣ @scoutscarabobo⁣ @doctoresclown⁣ @escueladeyoutubers⁣ @fundacionpsf⁣ @cacaoculturav⁣ @fundacionrisazon⁣ @dcarneselvinedo⁣ @cegaven⁣ @nittosmarket⁣ @armastucaja⁣ @pecascocoo⁣ @meraki_fundacion⁣ @altatension957 .⁣ .⁣ #loshijosdelaluz #voluntarios #venezuela #organizacion #fundacion #felicidad #sociedad #unidos #culturavenezolana #niños #familia #happy #volunteer #latinoamerica #carabobo #valencia #naguanagua #caracas #alegria #oportunidad #comunidad #corazon #sonrisas #salud #mundo