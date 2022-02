Jhoalys Siverio/Correo del Caroní

Los trabajadores de las filiales de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) acudieron nuevamente este martes al edificio administrativo del holding para exigir la reincorporación a sus puestos de trabajo, luego de que fuesen desactivados como parte de las medidas de bioseguridad por la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, quedar fuera del plan de contingencia incidió en que los marginaran del pago de beneficios que solo reciben los actualmente activos. Asimismo se refirieron a las paupérrimas pensionas de los jubilados.

“Se gastan los 7 bolívares en cuatro o cinco panes. El resto de los días tendrán que vender cualquier enser del hogar, para poder sobrevivir tanto él como su familia. Por eso todos los trabajadores del holding CVG hemos estado haciendo protestas. Esto no es solo un problema de Guayana sino de todos los trabajadores de Venezuela”, manifestó el sidorista Jesús Yánes, miembro de Unidad en la Coincidencia.

También acusó a la CVG de “genocidas” por la cantidad de trabajadores y jubilados fallecidos por falta de asistencia médica, a razón del incumplimiento del beneficio de HCM.

“Nos mandaron a nuestras casas por el caso pandemia, y que nos iban a respetar nuestros beneficios contractuales, cosa que no es así. Estamos viviendo la desidia de este gobierno hambreador y genocida de Nicolás Maduro. Nuevamente exigimos el respeto de nuestras contrataciones colectivas. No queremos dádivas, no queremos que nos regalen nada, sino que se nos respeten nuestras contrataciones colectivas”, agregó.

Continuar la protesta

Fernando Serrano, trabajador de Venalum, insistió en la necesidad de mantener la protesta activa por cada uno de los beneficios que reclaman constitucionalmente.

“Es importante que nuestros propios compañeros entiendan que mientras te quedes en tu casa de brazos cruzados, lo único que estás esperando es la muerte. Yo prefiero morir en la calle que cruzado de brazos en mi casa, viendo a mengua cómo se me muere mi familia, como le pasó a ese profesor que se le murió la esposa al lado, desnutrida, y a los pocos días murió él como testimonio único de que nuestros jubilados están muriendo a merced”, expresó Serrano.

“Hay que seguir en la calle, hay que seguir protestando con la Constitución en la mano, porque la Constitución reza que nuestro salario tiene que estar acorde con la cesta básica. Es decir, que el salario mínimo de este país debe estar por encima de los 400 dólares, y esa es la lucha que debemos emprender jubilados y activos, y levantar la bandera de lucha por todos los compañeros que han fallecido por falta de medicina en esta pandemia”, agregó.

Entrega de documento

Los trabajadores Jean Carlos Franco (Sidor) y Yanrichar Rosas (Ferrominera), miembros de Unidad en la Coincidencia, hicieron entrega del documento con estas exigencias ante el despacho de presidencia de la CVG. El comunicado hace énfasis en solicitar la incorporación de los puestos de trabajo.

“Entendimos en su momento que por razones de la cuarentena por la pandemia de COVID-19 fuimos sacados de nuestras empresas, pero hoy vemos cómo a nivel nacional se ha flexibilizado la cuarentena, incluso hemos visto cómo se ha reincorporado personal fijo y contratado a las mismas empresas a las cuales pertenecemos. No entendemos por qué no nos devuelven a nuestros puestos de trabajo”, señalan en el texto.

Allí cuestionan también el hecho que empresas como Sidor, por ejemplo, comuniquen que cuentan con 14 plantas activas y productivas, “pero no terminan de incorporar a todo su personal, a sabiendas de que antes de que llegara la pandemia estaban todos en sus puestos de trabajo”.

En el documento hicieron constar que de seguir sin respuestas, continuarán con las demandas ante las diferentes empresas del holding CVG, Inspectoría del Trabajo, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, incuso hasta el Ejecutivo nacional.

No es la primera vez que los diferentes movimientos sindicales protestan ante la CVG para exigir el respeto de sus beneficios laborales contemplados en las contrataciones colectivas, a la vez que acudieron a Fiscalía e Inspectoría del Trabajo para denunciar despidos injustificados y jubilaciones adelantadas a dirigentes sindicales que denuncian la situación de las industrias en el contexto pandemia.

Información de Correo del Caroní