El Paris Saint-Germain estaría interesado en Paulo Dybala para sustituir al brasileño Neymar Jr ante su posible salida del club francés en el mercado de verano y su destino sería el FC Barcelona que se ha mantenido interesado en el futuro del carioca.

Dybala es la pieza más atractiva para el conjunto parisino debido al descontento del argentino por su situación actual en la Juventus de Turín. El ex Palermo no ha tenido los minutos que deseaba para esta temporada y se replantea seriamente su marcha al no contar de lleno en los planes del entrenador Murizio Sarri.

Por su parte, Neymar continua sin rendir al mejor nivel en el PSG, además de mostrarse inconforme, por lo que la directiva ya plantea su venta inmediata en verano para evitar un mayor descenso en su precio que hasta hace un par de años era de 222 millones de euros.

El equipo con mayor interés en Ney, es el FC Barcelona, debido a su intento en el pasado mercado para traer de vuelta al carioca y por las recientes declaraciones de Lionel Messi en las que pedía el regreso de su amigo para levantar nuevamente la Champions League que les ha sido esquiva desde la temporada 2014-2015.

Dybala ha participado en 33 encuentros con la Vecchia Signora en los que ha logrado anotar 12 goles y ha repartido 4 asistencias. Por su parte, Neymar ha disputado 21 partidos en la presente temporada, en los cuales ha anotado 17 goles y ha asistido a sus compañeros en 6 ocasiones.