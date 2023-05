La Academia Puerto Cabello cayó derrotada este miércoles ante Club Atlético Tigre 0-3 en la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana, partido que se disputó en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia.

El equipo venezolano comenzó bien parado y atacando de forma constante el arco rival. Las mejores ocasiones durante los primeros minutos fueron para el conjunto dirigido por Noel Sanvicente, pero con poca definición de cara a la portería argentina.

Durante el minuto 20 de partido el árbitro recibió llamado por el VAR para revisar una posible mano de un defensa porteño. El colegiado, luego de ver la jugada determinó penalti para el conjunto visitante.

En el minuto 24, el delantero italiano Mateo Retegui convirtió la pena máxima para adelantar a Tigre en el marcador 0-1.

Minutos más tarde, en el 34, Retegui falló otro penalti indicado por el principal tras una mano de Carlos Rivero en el área.

Durante la segunda parte, el equipo argentino se paró mejor y más ordenado en la cancha. Los ataques de la Academia cesaron ante la buena defensa del conjunto de Tigre.

El segundo gol para Tigre llegó en el 68′. Un disparo de tiro libre de Luciano Menossi acabó desviándose en la barrera y entrando al arco, colocando el encuentro 0-2.

Ya con Puerto Cabello volcado al ataque, Lucas Blondel selló la goleada para el equipo argentino, tras un rebote en el área que mandó al fondo de la red en el minuto 89 de partido.

Academia Puerto Cabello es último del grupo D sin puntos a favor, mientras Tigre alcanzó la segunda plaza con seis unidades.

Declaraciones post-partido

Durante la rueda de prensa posterior al encuentro, el estratega argentino Diego Martínez ofreció declaraciones en las que aseguró que el rival jugó un buen partido y que el resultado fue muy abultado.

«Puerto Cabello jugó un gran partido, tuvo muchas ocasiones claras de gol, pero sin suerte. El resultado a lo mejor es un poco más grande de lo que se vio en el desarrollo del partido, pero así es el fútbol», declaró Martínez.

En cuanto a Puerto Cabello, el entrenador se vio sorprendido por el planteamiento de Sanvicente. «Me sorprendió la inclusión de un atacante más en su once inicial, creo que eso afectó nuestro juego durante la primera parte, pero ya en el segundo pudimos mostrar otra cara para así justificar el triunfo».

El técnico venezolano Noel Sanvicente, habló sobre lo puntual que fueron las jugada del VAR en el partido. «No estamos acostumbrados a jugar con esta tecnología porque en nuestro fútbol no se implementa. Revisando la jugada me quedan dudas sobre si es penal o no, pero así es esto, un día favorece y otros no tanto».

A Sanvicente le encantaría que la Federación Venezolana de Fútbol haga los trámites necesarios para la nueva tecnología en el fútbol. «Ojalá la Federación pueda implementar el VAR en el fútbol nacional, con este nuevo formato hay que actualizarse porque pasan este tipo de cosas cuando vas a jugar un torneo internacional».