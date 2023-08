Correo del Orinoco

Jhoalys Siverio

En medio de los ataques que, en giras por el país han sufrido candidatos a las primarias opositoras, el coordinador de la Plataforma Unitaria Democrática y presidente de Primero Justicia en Bolívar, Rachid Yasbek, rechazó estos actos de los que responsabiliza al actual gobierno.

“Es una actitud cobarde, de un régimen que está en decadencia. Un régimen que tiene más del 82% de rechazo en todas las encuestas que ustedes puedan ver (…) Nosotros como plataforma estamos buscando el rescate de la democracia. Nosotros como plataforma estamos trabajando y armando todo lo que debe ser una primaria que ellos mismos han venido buscando que se desarticule, que no se dé, porque va a ser un evento político, democrático”.

Yasbek agregó: “Se está moviendo todo ese acecho, en el cual tratan de que la gente no se movilice. Pues eso no va a pasar. En Venezuela nosotros no nos vamos a asustar, yo no veo a los candidatos escondiéndose, los candidatos siguen en la calle”.

Estos actos de violencia se dan precisamente en un contexto violento en Latinoamérica, específicamente relacionado con las elecciones presidenciales en Ecuador, donde fue asesinado el candidato Fernando Villavicencio, y se han dado otras amenazas y atentados en los últimos días.

Para Yasbek, “la violencia es política del Foro Sao Paulo para desmovilizar al electorado. Cuando tú tienes un ambiente de un ochenta y tanto por ciento de rechazo. Está pasando aquí, está pasando en muchos países de Latinoamérica, ya el tema de izquierda es como asqueante lo que viene pasando, porque no hay un país gobernado por la izquierda que esté funcionando, por lo menos aquí en Latinoamérica. Y por supuesto que hay una rebelión en contra de eso”.

Consideró que ante el rechazo de la población, el Gobierno busca desmovilizar, dividir y generar ambientes en los cuales la gente no vaya a la elección.

El coordinador de la Plataforma Unitaria Democrática en Bolívar señaló que aunque no pueden evitar la violencia de grupos afectos al oficialismo, lo que pueden hacer a propósito del comienzo de la campaña de primarias es resguardarse entre ellos.