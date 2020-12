Rafael Leão, futbolista del AC Milan, marcó este domingo a los 6.7 segundos el gol más rápido en la historia de todas las ligas europeas en Primera División.



Rafael Leao scores for AC Milan in 6.2 seconds, the quickest goal in Serie A history pic.twitter.com/WBQaDcz0UL

— Stream Live (@QSTM4) December 20, 2020