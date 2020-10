Rafael Nadal, número 2 del ránking ATP, confirmó, a través de su cuenta oficial de Twitter, que participará en el Masters 1000 de París.

It’s indoor season time… this picture was earlier today practicing at the @rnadalacademy … And yes… getting ready for #ParisBercy 😉💪🏻 pic.twitter.com/SajEB4JMEW

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 20, 2020