El tenista español Rafa Nadal, número 1 mundial, estimó este viernes que la ausencia en el torneo del suizo Roger Federer, número 2 del ranking ATP, no quitará brillo al título en Roland Garros, que arranca el domingo.

Federer optó por no jugar la temporada sobre tierra batida y concentrarse en la de césped y Wimbledon. El suizo tampoco estuvo en Roland Garros el año pasado, en el que Nadal conquistó su décimo título en París.

“Ganar Roland Garros sin Roger tiene el mismo valor, si soy sincero. No puedo decir que las victorias aquí de Federer (2009) o de Novak (Djokovic, 2016) cuando yo estaba lesionado o con problemas no fueran grandes victorias. Cuando yo gano y son otros los jugadores que no están, no cambia”, estimó en una conferencia de prensa en París.

“Es una mala noticia para el torneo, no para mí”, apuntó sobre la ausencia de Federer.

Tampoco estará en este Roland Garros el británico Andy Murray, otro exnúmero 1 del mundo, que sigue recuperándose de sus problemas físicos, mientras que el serbio Novak Djokovic, caído al 22º lugar mundial, no parece en sus mejores días, aunque parece ir progresando.

“No ha vuelto. Siempre ha estado ahí. Ha jugado muy bien en Roma y es uno de los candidatos a la victoria aquí”, estimó Nadal.

El tenista español de casi 32 años se enfrentó a Djokovic en semifinales del Masters 1000 de Roma, la pasada semana, y venció al serbio por 7-6 (7/4) y 6-3.

Djokovic, operado en un codo en febrero, todavía no recuperó su mejor nivel aunque en la capital italiana dio síntomas de mejoría, después de las decepciones anteriores.

“Ya veremos con los nuevos”

Todas estas circunstancias abren los pronósticos en Roland Garros, donde jóvenes como Alexander Zverev o Dominic Thiem parecen los grandes adversarios de Nadal en esta edición.

“Ha habido cambios en cómo juega la gente, pero cuando miras las cifras los jugadores que estaban en el top hace diez años siguen siendo muy competitivos y capaces de ganar grandes torneos”, recordó.

“Ya veremos con los nuevos. No puedo prever qué puede pasar. Hay una nueva generación de jugadores con mucho talento, mucho potencial para ser estrellas del tenis. Veremos qué ocurre”, señaló.

El sorteo benefició el jueves a Nadal, que evitó en su lado del cuadro a Dominic Thiem y Novak Djokovic. El mallorquín ya sabía que evitaría hasta una eventual final a Alexander Zverev, ya que es el segundo cabeza de serie del torneo y él el primero.

Nadal habló sobre qué supone para él volver a Roland Garros, el torneo que le ha dado las mayores alegrías de su carrera, y admitió que es una cita especial.

“Cada año es diferente. Lo que ocurrió en el pasado, no voy a mentir, ayuda, saber que uno ha sacado adelante tantos partidos aquí. Aunque es verdad que cuando salgo a la pista en lo que pienso es en qué tengo que hacer en cada momento”, explicó.

El primer rival de Nadal en Roland Garros será el ucraniano Alexandr Dolgopolov, 54º del mundo, al que también valoró.

“Es un rival incómodo, imprevisible muchas veces. Es capaz de rendir a un nivel muy alto y hacer cosas extrañas también. Es un rival de esos que son peligrosos. No es un rival cómodo”, avisó.

Nadal ha ganado siete veces a Dolgopolov y ha perdido dos, ninguna de ellas sobre tierra. La última derrota ante el ucraniano fue sobre hierba, en Queen’s en 2015.