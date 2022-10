Rafael Quiroz: ¿Pdvsa se queda sin opciones para aumentar la producción?

“Pero la producción petrolera venezolana no levanta a pesar que desde Miraflores se dice que ‘estamos listos para suplirle petróleo a EE.UU., a la UE y Asia’; y no habrá disponibilidad de vender un solo barril a nadie, mientras que la industria petrolera venezolana no tenga capacidad ociosa o cerrada de producción", afirma Quiroz