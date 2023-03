Entrevistado por El Nacional, el exministro del Petróleo y expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez desestimó la operación anticorrupción que se adelanta actualmente en Petróleos de Venezuela (Pdvsa): “No es ninguna cruzada contra la corrupción ni nada de eso, sino una pelea interna del madurismo”.

Y agregó: “Lo que pasa es que otros grupos de poder presionaron a Maduro para darle un parado al grupo de Tareck El Aissami”. De esta manera describe Ramírez la especie de ajuste de cuentas que considera que se dio esta semana a propósito de un presunto desfalco en la compañía petrolera nacional.

Un anuncio de lo que vendría se generó el viernes 17 de marzo, cuando la Policía Nacional Contra la Corrupción informó que investigaba a una serie de funcionarios públicos. Pero el escándalo estalló propiamente los días domingo 19 y el lunes 20, cuando Venezolana de Televisión (VTV) confirmó que había al menos cuatro funcionarios detenidos debido a un presunto desfalco de grandes proporciones en Pdvsa.

Con el paso de los días, la polémica fue escalando, en parte, por la renuncia del ahora exministro del Petróleo, Tareck el Aissami, así como por la cantidad de funcionarios detenidos, que hasta suman 25 en total, según informó el Ministerio Público.

La red corrupta en Pdvsa se apropió indebidamente de 3 mil millones de dólares. Sin embargo, la agencia de noticias Reuters reveló el martes que, de acuerdo con documentos de la petrolera venezolana, entre enero de 2020 y 2023 se vendieron 25 mil 270 millones de dólares en petróleo, pero hasta la fecha solo se cobraron 4 mil 080 millones de dólares. Es decir que las cuentas por cobrar ascienden a 21 mil 200 millones de dólares.

En la entrevista con El Nacional, Rafael Ramírez, a quien reiteradamente Nicolás Maduro y voceros de su gobierno han acusado de desfalcar Pdvsa -e incluso solicitaron a Italia que lo extraditara- llamó la atención sobre el hecho de que las investigaciones y detenciones no se estén dirigiendo hacia quien estuvo al frente del Ministerio de Petróleo mientras sucedían los manejos irregulares, Tareck el Aissami.

En ese sentido, indicó: «El grupo de Tarek el Aissami es muy poderoso, él es la mano derecha de Maduro, pero tomó tanto poder –con los jueces, con los policías, con los militares, después como vicepresidente económico y la guinda de la torta fue el Ministerio del Petróleo- que ahora el resto de los grupos del madurismo lo están parando y han obligado a Maduro a quitar de allí a su operador político”.

“Se trata del mejor operador político y económico que tiene Maduro porque Tareck el Aissami ha hecho todos los trabajos sucios que ha necesitado para mantenerse en el poder. Ha adquirido periódicos, ha comprado jueces, ha puesto gobernadores, alcaldes”, indicó Ramírez.

A El Aissami no le pasará nada

El expresidente de Pdvsa entre 2004 y 2013 enfatizó que a El Aissami “no le ha pasado nada ni le va a pasar nada”. En ese sentido, comparó la actual situación con las detenciones que se hicieron casi en simultáneo el 4 de septiembre de 2017 cuando se acusó de corrupción a Nelson Martínez y Eulogio Del Pino, quienes en ese momento eran el presidente de Pdvsa, y el ministro del Petróleo, respectivamente.

“No los sacaron como a Nelson Martínez o a Eulogio del Pino en shorts, esposados en la madrugada en su casa. Eso no le va a pasar a El Aissami, eso lo van a enfriar y por eso el gobierno evade hablar de este asunto y este señor no dice ni pío. Hizo un tuit para renunciar y no dice más nada”, destacó Ramírez.