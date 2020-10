La supuesta sucesión en la presidencia interina que ocupa Juan Guaidó, desmintió a través de la red social Twitter, Henry Ramos Allup, secretario general de Acción Democrática.

Este viernes, el líder acciondemocratista difundió un tuit en el que negó la información suministrada por el periodista Vladimir Villegas: “En AD no hay ningún prevenido al bate a ninguna sucesión porque no compartimos tesis rotativista. Pregúntenle uno a uno a los demás partidos del G4, a los dateros que no dan la cara y más allá”.

Villegas informó que el denominado G4, integrado por Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, analizan una propuesta de sucesión y mencionó a Ramos Allup como la persona que sucedería a Guaidó a partir del 5 de enero de 2021, reseñó El Nacional.

Según el medio, el periodista citó a una fuente de Voluntad Popular, según la cual sí hay un debate a lo interno del G4 sobre un cambio de presidente interino, pero que no existe consenso y que sería una propuesta de Primero Justicia.