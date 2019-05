Henry Ramos Allup, diputado a la Asamblea Nacional (AN), hizo un llamado a los emisarios de la administración de Nicolás Maduro a que lo detengan si es que pretenden hacerlo, debido a que aseguró que no saldrá del país ni se irá a refugiar en ninguna embajada.

“Si quieren venir a ponerme preso, que me vengan a meter preso. Yo no me voy a asilar en ninguna embajada, ni voy a coger una trocha, ni me voy a ir del país, legal o ilegalmente”, aseguró el secretario general del partido Acción Democrática (AD) en una declaraciones al programa La Fuerza es la Unión, el cual transmite RCR por redes sociales.

El parlamentario sostuvo que él se quedará en Venezuela debido a que tiene que cumplir los roles que le han encomendado, encabezar la tolda de AD y legislar en el Palacio Federal Legislativo.

“Yo me quedo en Venezuela (…) si quieren venir a ponerme preso, ellos saben dónde vivo, porque la casa me la tienen rodeada de vigilantes (…) yo no voy a salir corriendo, afirmó en el programa radial de Jesús (chuo) Torrealba.