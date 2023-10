Héctor Antolínez/Crónica Uno

Contra todo tipo de adversidades, la primaria del 22 de octubre se llevó a cabo y con ella inició una nueva realidad en la oposición venezolana donde María Corina Machado pasó a ser la figura referencial de este sector, una figura que además está acompañada de un gran capital político.

Ante este hecho, la respuesta del chavismo no se hizo esperar y reveló el impacto negativo que la exitosa elección tuvo en Miraflores.

Desde el lunes 23 de octubre, cada día que ha transcurrido la línea discursiva del chavismo mutó: pasó de anunciar una primaria desastrosa, que no se iba a dar, a denunciar un supuesto fraude al cual ninguno de los participantes del proceso opositor hizo referencia.

La primera dama Cilia Flores, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, y el mandatario Nicolás Maduro ya lanzaron sus flechas contra el proceso.

Reacción del chavismo

A la par, el diputado José Brito denunció en el Ministerio Público y Tarek William Saab ya inició la investigación. Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del gobierno de Maduro en el proceso de diálogo, anunció que el mecanismo de seguimiento de Barbados se usaría para interpelar el origen de los fondos que financiaron la primaria.

Autogol

Para el politólogo Ricardo Sucre, la denuncia constante del chavismo en contra del evento es una especie de autogol porque significa arremeter con fuerza contra todo lo que el chavismo defiende: paz, democracia y la voluntad del pueblo venezolano.

“El Gobierno se mete sus autogoles porque yo pienso que lo central se desarrolló en calma y eso es un mensaje muy poderoso, fue un día de mucha buena vibra. Cuando hablo de autogoles, es porque el Gobierno es promotor de la paz, entonces debería agradecer que transcurrió normal”.

A juicio de Sucre, la agresividad del Gobierno responde a que se siente interpelado por la respuesta de la población ante el evento electoral, porque su pronóstico de fracaso nunca se dio y porque sectores populares como Catia y Petare respondieron de forma masiva.

«Pienso que el Gobierno responde agresivamente por la rabia; se sintió desafiado y vio que su pronóstico de un fracaso no se dio. También hay que abordar temas como la movilización en sectores populares, hay un voto nacional, y eso también dio un mensaje y el chavismo vio eso: que la gente quiere votar”, comentó.

Sobre el alcance que esta onda agresiva del chavismo pueda tener, Sucre considera que Venezuela entró en otra etapa del conflicto, una en la que las amenazas no necesariamente se vayan a cumplir. “Tengo un pronóstico muy arriesgado: creo que Venezuela entró en otra etapa del conflicto y que esa etapa es que las cosas se tramitan a través de canales institucionales más allá de sus berrinches”, explicó, y usó a Jorge Rodríguez como ejemplo.

“Creo que ambos (chavismo y oposición) están contentos con la paz que hay. (Jorge) Rodríguez armó su berrinche pero llamó al mecanismo de seguimiento, habló del Centro Carter viniendo al país”, expresó.

Si bien el politólogo mantiene que las amenazas no necesariamente se vayan a transformar en una arremetida contra las autoridades de la primaria u otras figuras opositoras, sí resalta una de las cualidades principales del chavismo en el poder: su capacidad de ser impredecible.

«Obviamente, no se puede descartar nada con el chavismo (…) Todo el mundo está disfrutando del clima de paz. No veo al Gobierno deteniendo a Casal o alguna acción de ese tipo, aunque con el chavismo nunca se sabe”, puntualizó.

Una respuesta que nace desde el miedo

Fernando Spiritto, también politólogo, explicó que la reacción que se está viendo desde el chavismo en torno a lo que fue la primaria y sus autoridades refleja un miedo ante lo que pudiera ser una posibilidad real de perder el poder si María Corina Machado logra participar en la presidencial de 2024.

“Para el Gobierno, este es el peor escenario político posible porque sabían inclusive antes de los resultados que Machado era la única capaz de movilizar un gran voto opositor y en una situación en la que Maduro está muy abajo en las encuestas esta era la peor posibilidad (…) Están asustados por el triunfo de María Corina Machado del domingo. No están fingiendo nada”, afirmó.

Spiritto explicó que este miedo del chavismo puede llevarlos inclusive a sacrificar cualquier tipo de ganancia obtenida con las negociaciones recientes de Barbados, particularmente el alivio de las sanciones, con tal de asegurarse de que Machado no esté en la boleta electoral de 2024.

«Están siendo muy coherentes. No están fingiendo nada, siempre telegrafían lo que van a hacer. La idea de no dejar a María Corina Machado participar me parece un aspecto básico de su estrategia porque su objetivo es no ser desplazado del poder”, dijo.

El politólogo cree que el chavismo ve entonces en María Corina Machado una posibilidad real de perder una elección presidencial, una amenaza que desde la elección exprés de 2013 con Henrique Capriles Radonski no se posaba sobre el oficialismo. Por eso la inhabilitación de la aspirante de Vente Venezuela es algo tan importante para ellos.

“El Gobierno me parece que está dispuesto a sacrificar los acuerdos de Barbados con tal de que María Corina no participe, están dispuestos a pagar un alto costo político y económico para no dejarla participar porque el costo de perder las elecciones es aún mayor”.

De acuerdo con su análisis, solo una fuerte presión nacional e internacional podría revertir esta decisión, una que presente un costo político tan abrumador que el chavismo no tenga otro remedio que dejar que Machado participe en 2024. En palabras de Spiritto: “El Gobierno no la tiene fácil”.

«El Gobierno no la tiene fácil. Se tienen que mover en una línea muy delgada y por lo tanto, lo que le queda al chavismo es la fuerza a través de las instituciones, inclusive si eso significa perder el alivio de las sanciones”, advirtió.

