El receptor venezolano Francisco Álvarez de los Mets de Nueva York fue incluido en la lista del mes de Julio en la Major League Baseball (MLB), así lo dio a conocer la @MLB en su cuenta oficial en Twitter.

Álvarez tuvo un mes de julio con el bate súper alucinante, dejó números brillantes y fue el receptor del mes en toda la MLB.

Participó en 20 encuentros con los Mets de Nueva York donde tomó 69 turnos al bate, conectó 19 imparables, ocho cuadrangulares, 16 carreras remolcadas, todo esto para un average de .275. Además, recibió seis boletos.

Se convirtió en el segundo pelotero con menos de 21 años en la franquicia de los Mets en batear más jonrones. Hasta el día de hoy lleva 22 vuelacercas y está a cuatro del récord de Darryl Strawberry con 26 en el año 1983.

El resto del equipo del mes lo conforman: Chas McCormick (LF), Cody Bellinger (CF), Kyle Tucker (RF), Manny Machado (3B), Bobby Witt Jr. (SS), Whit Merrifield (2B), Triston Casas (1B), Félix Bautista (BD), Shonei Ohtani (BD), Corbin Burnes (Lanzador) y Francisco Álvarez (C).

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Únete a nuestro canal de Telegram

https://t.me/titularesec

O a nuestro grupo de whatsapp

https://chat.whatsapp.com/E55qyLa9mGw2hNNrN32r1b

Con gusto te los enviaremos

Midsummer stars.

Here is your Team of the Month for July. 👏 pic.twitter.com/WaVuhDYmMc

— MLB (@MLB) August 4, 2023